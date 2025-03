Tra gli ospiti odierni di Verissimo abbiamo trovato la giovane cantante Sarah Toscano, vincitrice della passata edizione di Amici e che è reduce dalla grande esperienza al Festival di Sanremo, dove ha chiuso al 17esimo posto con la sua canzone Amarcord.

“Mi sono tatuata il 17, il numero della mia posizione a Sanremo, è stata una grande esperienza, un modo per confrontarsi con grandi artisti. La prima sera ero agitatissima, mi tremava tutto, ero davvero molto agitata. Quando sono scesa dal palco mi sono tranquillizzata, la settimana di Sanremo è piena di emozioni e te la vivi non tante volte. Io amavo cantare e basta, fare in modo che la tua passione diventi il tuo lavoro è una delle cose più belle che ti possano succedere. Mi hanno cresciuto con dei valori e augurano a me e ai miei fratelli di essere felice, sono orgogliosi di me e molto curiosi” ha detto Sarah Toscano che ha poi ammesso. “Papà mi scrive che gli manco, mi manca la famiglia, non siamo 24 ore insieme ma siamo tutti felici e quello è l’importante, mia sorella è la più grande e lavora con me, ci vediamo anche molto più di prima, mio fratellone è invece orgoglioso di me”.

Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti gelosa di Chiara Cainelli e Tommaso Franchi/ Scoppia la lite

Sarah Toscano e le voci sul flirt con Matteo Berrettini

Prima di vedere la cantante a Verissimo sul piccolo schermo, si sono rincorsi i pettegolezzi sul conto della giovane cantante di Amarcord. Lo scorso anno, che l’ha vista trionfare nel talent Amici dopo un percorso sempre in crescita, la ragazza era stata accostata a Holden, il figlioccio di Laura Pausini con il quale sembrava godere di un rapporto che andasse oltre la semplice amicizia.

Amici, Sarah Toscano e Holden sono fidanzati? I due cantanti beccati di nuovo insieme/ Ecco dove

Ancora più di recente sono spuntate le voci sul flirt con il tennista Matteo Berrettini, a Verissimo Sarah Toscano ha commentato la questione. “Berrettini? Cosa gli si può dire, lo stimo tantissimo a livello tennistico, è un mito. Flirt con Fedez? Il gossip a volte va un po’ oltre, fa parte del gioco, fa male quando ricevi dei commenti sulla vita privata e quando sono finti su cose mai successe. Non ho mai avuto una storia d’amore, sono molto selettiva, voglio aspettare la persona giusta”.