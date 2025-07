Sarah Toscano e la tempesta del bodyshaming: dopo Amici e Sanremo arrivano le critiche: gli hater condannano la normalità.

Molto spesso succede che essere una star ti espone ad una serie di rischi poco piacevoli, come quello degli haters che non perdono occasione per far sentire la loro – inutile – voce. Vittima di questi ultimi è stata Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23 quando aveva solo diciotto anni. La ragazza da quel momento non si è più fermata e dopo poco dall’uscita dal talent di Maria De Filippi è approdata anche a Sanremo 2025 facendosi conoscere anche da un pubblico più maturo.

Le sue doti canore sono incredibili, tanto che tutti ormai restano a bocca aperta ogni volta che la sentono cantare. Eppure, nonostante Sarah Toscano si sia dimostrata sempre sicura di sè, ha subito un attacco hater durissimo, con i fan che hanno criticato di tutto a partire dal corpo fino ad arrivare all’abbigliamento. Infatti, la cantante è stata vittima di bodyshaming dopo che sui social ha postato alcune foto in cui sembra aver preso qualche chilo. Subito sono iniziati i commenti spiacevoli degli hater.

Sarah Toscano vittima di bodyshaming: i commenti sotto ai post mentre canta

“Mamma mia quanto è cambiata“, “Ma che cosa le è successo?“, “Quando diventi famosa e ti invitano a troppe cene“, “Ma non è lei!!“, sono solo alcuni dei commenti che alcuni hater hanno fatto sotto ai post della cantante, soprattutto dopo che si sta esibendo in giro per l’Italia con le sue hit estive. Fortunatamente, sui social sono spuntati anche coloro che la difendono e fanno capire che quello di Sarah Toscano è un corpo assolutamente normale: “A furia di seguire tutte le influencer con il fisico asciuttissimo, fissate con l’alimentazione corretta, avete dimenticato com’è un fisico del tutto normale come quello di Sarah in questo video.“, dice un utente su TikTok, “Una ragazza mo per essere considerata magra deve avere le ossa in vista? State chiedendo ad una ragazza magra cos’abbia passato… sarei curiosa di vedere il corpo di questi leoni da tastiera per farmi due risate. Voi non state bene davvero!“