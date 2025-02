Sarah Toscano è tra le concorrenti più giovani di questa 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025. La vincitrice in carica dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi è alla sua prima partecipazione alla kermesse canora per eccellenza della musica italiana dove ha presentato il brano “Amarcord” che non ha brillato particolarmente durante la prima serata del Festival non convincendo nemmeno la giuria della Sala Stampa, Tv e Web visto che non è riuscita a conquistare uno dei 5 posti disponibili della Top Five della classifica provvisoria. Del resto il brano, nonostante l’ottima performance della debuttante, non sembra lasciare più di tanto il segno scimmiottando qua e là qualcosa di già visto e sentito.

Se la Stampa l’ha “bocciata”, la Toscano durante la terza serata del Festival di Sanremo 2025 potrebbe stravolgere la situazione convincendo la giuria delle Radio e la giuria del televoto chiamate a votare con il 50% delle preferente i 14 cantanti big in gara. Che dite: Sarah Toscano sarà sul podio della terza serata?

Sarah Toscano a Sanremo 2025 dopo Amici: bocciata dalla stampa promossa dal pubblico

Non è dato sapere se Sarah Toscano riuscirà o meno a conquistare la top five della terza serata del Festival di Sanremo 2025 con la sua “Amarcord”, ma sicuramente può contare sull’approvazione del popolo dei social. Sono tantissimi i commenti di approvazione nei confronti della giovane voce di Amici di Maria De Filippi che può vantare una fanbase abbastanza forte. “Massacrata da più l’80 per cento della stampa. Lei che fa ? Gli regala il gelato” – scrive un utente su X mostrando un video della cantante che, ricordiamolo a soli 19 anni, ha risposto alle polemiche offrendo un gustosissimo gelato ai giornalisti.

E poi c’è chi non aspetta altro che poterla rivedere sul palcoscenico del Teatro Ariston: “aspettando solo stasera per risentire questa meraviglia di Amarcord e per votare Sarah allo sfinimento, devo spendere tutti i soldi per lei, mi preparo” e chi invece, non ha alcun dubbio “la canzone è troppo sottovalutata , è una hit” e chi sogna già di poterla vedere al prossimo Eurovision 2025!