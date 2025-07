Chi è Sarah Toscano, la giovane artista che ha vinto Amici nel 2024 e ha poi preso parte a Sanremo nel 2025? I traguardi della sua giovane carriera

L’abbiamo conosciuta prima ad Amici di Maria De Filippi e dopo ancora abbiamo avuto modo di apprezzare la sua musica e la sua verve artistica anche sul palcoscenico più importante per la musica italiana, quello di Amici. Lei è Sarah Toscano, la giovanissima di Vigevano che da bambina pensava di passare tutta la vita a impugnare una racchetta. Sarah, infatti, da piccolina giocava a tennis, con buoni risultati: è stata anche finalista in diversi tornei, fino ad arrivare a giocare la Serie C femminile.

Poi, l’amore per la musica ha sconvolto tutti i suoi pian. Sarah Toscano ha infatti deciso di entrare nella scuola di Maria nel 2023, per la ventitreesima edizione del talent show: per farlo ha deciso di abbandonare temporaneamente gli studi.

Dopo aver superato i provini e aver ottenuto l’accesso al serale, Sarah Toscano è stata inserita nella squadra di Lorella Cuccarini, arrivando a trionfare. Nel frattempo ha pubblicato diversi singoli di successo e firmato il suo primo contratto con la Warner Music Italy.

Nel febbraio del 2025, Sarah Toscano ha deciso di partecipare a Sanremo, portando il brano “Amarcord”. Nel corso della sua prima esperienza sanremese, la cantante di Vigevano ha ottenuto il diciassettesimo posto.

Il brano ha avuto però un buon riscontro da parte del pubblico e delle radio, tanto che è stato poi certificato disco d’oro. Ancora giovanissima, Sarah sembra avere già le idee chiare: dopo Amici ha pensato prima a diplomarsi, poi si è dedicata anima e corpo alla musica.

Una passione, quella della giovane Sarah, nata in lei da piccolissima anche grazie ai suoi genitori. Come ha raccontato proprio lei, infatti, entrambi sono appassionati di musica. “Mio padre ha fatto l’insegnante di pianoforte, mentre mia madre suonava il piano: va da sé che la passione in me sia nata molto presto” ha rivelato la giovane artista, sostenuta sempre nei suoi progetti musicali dalla famiglia.

