Sarah Toscano ha un fidanzato? Impazza il gossip sulla più giovane cantante in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 dove si è presentata con il brano “Amarcord”. Una carriera in ascesa per l’ultima vincitrice di Amici di Maria De Filippi che, sulla scia di altri predecessori una su tutte Angelina Mango, è già approdata da big al Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Una partecipazione che ha immancabilmente acceso il gossip sulla sua vita privata e sentimentale con tantissime persone che si domandano: è fidanzata? Tutto tace sulla vita privata della giovane cantante di “Sexy magica” che negli ultimi tempi, dopo la sua uscita da Amici, è stata più volte accostata ad Holden.

Sarah Toscano, chi è?/ Da Amici a Sanremo 2025 con "Amarcord" con il consenso dei social "è una popstar!"

I due, ex concorrenti di Amici, avevano instaurato un rapporto davvero speciale all’interno della casetta di Amici, ma tra loro non c’è mai stato nulla. La conferma è arrivata da Holden che, durante una intervista rilasciata alla stampa ha smentito categoricamente le voci di una presunta relazione con la giovane cantante.

TESTO "AMARCORD", CANZONE SARAH TOSCANO/ Analisi e significato (Sanremo 2025): romantiche illusioni

Sarah Toscano non è fidanzata con Holden: è single a Sanremo 2025

Sarah Toscano è arrivata al Festival di Sanremo 2025 da single. Nessun uomo o fidanzato nella vita della giovane interprete che in passato non è mai stata legata ad Holden, visto che il cantante “figlioccio” di Laura Pausini, ha precisato: “dicono che sia stato con Sarah, ma non è così”. La vita privata di Sarah è sempre stata tale forse per scelta della cantante che, a soli 19 anni, vuole dedicarsi alla carriera anche se in passato il suo nome è stato associato ad un altro concorrente di Amici.

Si tratta di Holy Francisco conosciuto proprio durante la sua esperienza nella scuola più seguita d’Italia: i due si erano conosciuti durante il programma per poi instaurare un rapporto di grande complicità in casetta, ma il loro flirt è durato quanto un gatto in tangenziale. Ad oggi la cantante è single!

Sarah Toscano ha un fidanzato? La verità sui gossip con Holden/ "I fan con noi sono stati geniali"