La vita amorosa di Sarah Toscano tra gossip e rumor: la cantante è single o fidanzata?

Bella, brava e chiacchieratissima. Il nome di Sarah Toscano continua ad accendere il mondo del gossip, tra rumor, indiscrezioni e voci che vedrebbero la cantante di Amici 23 a volte felicemente single, altre fidanzata. Dunque, la giovane artista fa parlare di se non solo per il suo talento e la sua musica, ma anche e soprattutto per gli intrecci sentimentali che ad oggi appaiono come dei veri rompicapo. Quindi, Sarah Toscano è single o ha un fidanzato? Il quesito alimenta la curiosità dei fan, che la seguono con grande attenzione ed interesse.

Ripercorrendo la sua avventura all’interno della scuola di Maria De Filippi, ricordiamo che Sarah si era avvicinata ad Holy Francesco e in seguito ad Holden, senza mai dare vita – in nessuno dei due casi – a vere e proprie relazioni. Più recentemente si era parlato di un “innamoramento lampo” della cantante nei confronti del tennista Berrettini.

Tutto era nato per via di una battuta social di Sarah Toscano, che disse apertamente di essersi innamorata del tennista. Quest’ultimo, divertito dalla sua audacia, le aveva risposto simpaticamente, dando vita ad un botta e risposta non passato inosservato ai fan. “Io fidanzata con Berrettini? Magari, sarebbe bello la conversazione è rimasta lì”, la precisazione di Sarah dopo le parole di Matteo, che elegantemente aveva sorvolato sul corteggiamento della Toscano.

Intervistata invece da Cosmopolitan sul suo rapporto attuale con Holden, conosciuto durante l’esperienza di Amici, Sarah ha confermato solo e soltanto una bella amicizia. “Così è stato con tutti, non è che c’è tanto altro da dire, per la verità, ci vogliamo bene”, le sue parole.