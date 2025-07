Chi è Sarah Toscano, la giovanissima vincitrice di Amici 23? Nel 2025 sul palco dell'Ariston dopo aver vinto, un anno prima, il talent di Maria De Filippi

Il nome di Sarah Toscano circola da un paio di anni nel mondo della musica. L’artista originaria di Vigevano ha cominciato il suo percorso nel mondo dei talent show partecipando ad Amici, nel 2023. Prima ancora, però, aveva preso parte ad Area Sanremo, concorso canoro che l’aveva vista tra i finalisti, ma non fino ad arrivare a Sanremo Giovani. Come dicevamo, l’anno successivo la giovane artista ha poi partecipato ad Amici di Maria De Filippi, arrivando fino alla fase serale, entrando a far parte della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, risultando vincitrice dell’edizione. Nel corso di quell’esperienza, Sarah Toscano ha pubblicato diversi inediti che hanno riscosso un buon successo e che sono stati poi racchiusi nell’EP “Sarah”.

Nel febbraio del 2025, Sarah Toscano è salita sul palco del Festival di Sanremo con il brano “Amarcord” che si è classificato diciassettesimo. Un brano che, in seguito, è stato certificato disco d’oro. Prima di cominciare il suo percorso nel mondo della musica, Sarah ha giocato a tennis per diversi anni, ottenendo anche buoni risultati in ambito giovanile. “Da bambina giocavo a tennis e suonavo il pianoforte, da quando avevo quattro anni” ha rivelato la cantante. “Solo ad Amici, però, ho capito che nella vita volevo fare questo. E quell’esperienza mi ha dato consapevolezza e sicurezza” ha raccontato al Franciacorta Village.

Sarah Toscano è fidanzata? Silenzio sulla vita privata

Solo pochi giorni fa Sarah Toscano è finita nel mirino degli haters che hanno commentato il suo aspetto fisico, definendola “troppo pienotta”. Parole che la cantante ha scelto di lasciarsi scivolare addosso, pensando solamente alla sua musica. Per quanto riguarda invece la vita privata, non sappiamo se nella vita di Sarah ci sia o meno un fidanzato. Ancora giovanissima, infatti, Sarah Toscano non ha mai parlato della sua vita privata, non lasciando inoltre trasparire gossip vari.