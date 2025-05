Nell’universo dei talent, una peculiarità che è forse tra i segreti del successo di Amici di Maria de Filippi è la possibilità di vedere crescere, di settimana in settimana, gli allievi che sognano un posto sui palcoscenici che contano che sia per la danza o per il canto. Una vetrina che ha visto primeggiare, esattamente un anno fa, Sarah Toscano; era partita forse in sordina nel suo percorso, senza particolari favori del pronostico. Proprio passo dopo passo si è invece guadagnata quasi l’etichetta di vincitrice annunciata; frutto dei suoi meriti, del suo talento e soprattutto della crescita poderosa che pochi mesi dopo l’ha portata per la prima volta a calcare il palco di Sanremo 2025.

Con ‘Amarcord’ Sarah Toscano ha rotto il ghiaccio con la kermesse canora per eccellenza; a Sanremo 2025 non ambiva forse alla vittoria ma certamente ad alzare il tiro delle sue ambizioni. Un record se l’è guadagnato; la cantante più giovane dell’edizione ma la poca esperienza non ha certo limitato la performance della cantante che ora è prossima, come annunciato proprio di recente, a partire con un nuovo tour.

Ma chi è Sarah Toscano al di là dei suoi meriti nel mondo della musica? Non molti sanno che prima ancora di costruire i successi canori poteva affermarsi nel mondo dello sport ed era anche sulla strada giusta. Fiore all’occhiello del tennis italiano, come testimoniato dal successo nel 2020 con la vittoria del campionato provinciale. In sottofondo però non ha mai perso di vista la sua passione principale, la musica; ha investito emozioni, fatica e ambizioni nel mondo delle sette note ed ha avuto più che ragione stando ai risultati ottenuti nel corso degli ultimi due anni.

Tornando al Festival di Sanremo, fecero molto discutere le critiche ricevute da Sarah Toscano per l’outfit scelto nel corso della kermesse. Come sempre, sui social fin troppi leoni da tastiera; intervenne anche Irama in conferenza stampa per dare sostegno alla collega e soprattutto per condannare la cattiveria gratuita sul web. “Non è giusto criticare una ragazza così giovane, ci sono passato anche io e non è facile…”. Particolarmente felice del sostegno Sarah Toscano che ringraziò il cantante e sottolineò: “… Quello che scrivono sui social sono commenti che non portano a nulla di concreto, mirano solo a far stare male le persone”.