Sarah Toscano, artista classe 2006 nata a Vigevano e salita alla ribalta dopo aver vinto Amici di Maria De Filippi, ha cominciato a studiare pianoforte quando era appena una bambina di cinque anni, arrivando a partecipare a grandi concorsi internazionali. Dopo essere stata presa ad Amici di Maria De Filippi è arrivata fino alla fase finale del programma, nella squadra guidata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, fino ad arrivare alla finale, poi vinta.

Dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, Sarah Toscano ha deciso di prendere parte a Sanremo 2025 con il brano “Amarcord”, ma non prima di aver aperto il concerto dei Black Eyed Peas a Milano e aver sfilato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Un anno davvero importante, dunque, per Sarah Toscano che ha debuttato anche sul palco dell’Ariston.

Sarah Toscano, il brano “Amarcord” non dispiace

Sarah Toscano si è presentata a Sanremo 2025 con un brano dal titolo “Amarcord”. La concorrente, nonostante sia la più giovane, si è messa in mostra a suon di energia, con un’esibizione davvero molto carica che è stata apprezzata dal pubblico. Non sono mancati i commenti positivi sui social: “Anche oggi devo ricordare che Sarah Toscano ha una MENTALITÀ pazzesca è sul serio. Questa a settembre dell’anno scorso aveva zero lezioni di canto e sul palco non si muoveva, oggi ha fatto un’esibizione allucinante”.

E ancora: “Alla seconda serata Sarah Toscano si è spogliata di ogni ansia e insicurezza e ha addentato il palco dall’inizio fino alla fine con una presenza scenica che anche i grandi invidierebbero, È STATA ASSURDA”. Dunque le sue esibizioni sono state molto apprezzate, anche in virtù della presenza scenica della giovanissima artista, che non ha niente da invidiare ai più grandi. Anche per questo, non mancano neppure i commenti di chi dice che la canzone piace sempre di più ad ogni ascolto.

