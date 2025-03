Sarah Toscano e la prima volta a Sanremo: chi è la cantante

Per Sarah Toscano è tempo di metabolizzare l‘esperienza appena vissuta al Festival di Sanremo, la cantante e vincitrice della scorsa edizione di Amici si è raccontata nel corso di una intervista al quotidiano online Open, dove si è aperta soffermandosi proprio sull’avventura all’Ariston, dove con la sua Amarcord non avrà vinto la gara, ma si è rivelata sicuramente la regina dei social, conquistando tutti. “Mi faccio sempre tantissime paranoie, se avessi avuto la canzone sbagliata forse qualche paura l’avrei avuta” ha confidato la cantante lanciata da Amici.

Sarah Toscano ha poi speso parole importanti anche per Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival, nonché uno dei primi a credere nel talento di Sarah Toscano: “Ha creduto fortemente in me, vuol dire che è una cosa che devo fare anche io, in questa fase di carriera sto studiando e imparando molto” ha sottolineato Sarah.

Sarah Toscano regina dei social dopo Sanremo

I cinque giorni dell’Ariston hanno acceso le luci dei riflettori sulla bella Sarah Toscano, la più giovane del mazzo all’ultimo Festival di Sanremo e capace di interessare tanti curiosi. Oltre ai fan che l’hanno seguita passo dopo passo nell’esperienza sanremese, Sarah Toscano ha anche raccolto tantissimi nuovi follower, che l’hanno apprezzata durante l’esperienza al Festival con la canzone Amarcord, che si è classificata poco dopo metà classifica.

E negli ultimi giorni la giovane Sarah Toscano, che gode anche di un’immensa stima da parte di Maria De Filippi, si sta godendo l’esperienza sui social, postando tanti video e commenti simpatici che finiscono virali in pochissimo tempo. Insomma, un successo nel successo per la giovane cantante, pronta a fare tappa oggi a Verissimo da Silvia Toffanin, dove si soffermerà sulle sue ultime settimane, decisamente ricche di colpi di scena.

