Sarah Toscano come Angelina Mango: dopo Amici 2024 in gara a Sanremo 2025? Risposta spiazza/ “Non ho fretta”

Sarah Toscano dopo la vittoria ad Amici 2024 sarà tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024? Risposta spiazza

Pochi giorni fa si è conclusa questa edizione di Amici 2024 di Maria De Filippi con la vittoria di Sarah Toscano. La giovane cantante di Vigevano di soli 18 anni, compiuti all’interno della scuola, ha battuto in finale colleghi con più esperienza e progetti alle spalle come Holden e Mida e soprattutto nella fase del Serale del talent, puntata dopo puntata, ha dimostrato di avere la stoffa e la determinazione per imporsi sulla scena musicale. Ha ottenuto complimenti ed elogi non solo dalla sua maestra Lorella Cuccarini ma anche dai tre giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè e persino dagli altri coach inizialmente scettici nei suoi confronti come Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano. Adesso, portata a casa la vittoria di Amici 2024 per Sarah Toscano è tempo di pensare al futuro.

In molte interviste rilasciate alla stampa post trionfo aveva confessato di avere tanti progetti e sogni nel cassetto tra cui duettare con Ultimo, uno dei suoi artisti preferiti, e calcare uno dei palchi più importanti del panorama musicale italiano, quello dell’Ariston. Insomma seguire le orme di Angelina Mango che dopo aver vinto il circuito canto nella scorsa edizione di Amici ha partecipato alla kermesse, l’ha vinta ed è volata all’Eurovision 2024 facendo un’ ottima figura classificandosi all’8° posto. Sarah Toscano ha confessato che parteciperebbe come cantante in gara al Festival di Sanremo 2025. Euforia ed entusiasmo che, però, ha ridimensionato pochi giorni dopo in un’altra intervista, a Fanpage: “Penso che Sanremo sia un obiettivo da raggiungere molto importante. Però chiaramente non ho fretta perché ho 18 anni, non penso che se non vado a Sanremo quest’anno, non ci andrò mai più. Anzi, penso che bisogna aspettare il momento giusto, il pezzo giusto. Non ho assolutamente fretta, né la voglia di correre”.

Durante l’intervista a Fanpage, Sarah Toscano ha rivelato che partecipare in gara al Festival di Sanremo è sicuramente un obbiettivo ma, soprattutto, un riconoscimento molto importante per il quale al momento non è pronta. Vorrebbe andarci al momento giusto, con un pezzo adatto e soprattutto con una maggiore consapevolezza e maturità. Del resto la cantante di Vigevano ha sempre ammesso di non aver mai studiato canto in vita sua ed adesso continuerà a studiare perché cosciente di quanto gli otto mesi nella scuola l’abbiano aiutata.

Non seguirà le orme di Angelina Mango, dunque, sua ‘predecessora’ a cui si ispira. In tanti durante il suo percorso ad Amici 2024 l’hanno paragonata a lei, per stile e modo di muoversi in scena più che per la sua potenza vocale. Ed a tal proposito Sarah ha confessato: “È una ragazza incredibile, ha fatto un percorso ad Amici per cui non le si può dire niente e la stessa cosa vale per Sanremo e l’Eurovision: ogni singolo che ha fatto uscire era meglio del precedente. La stimo tantissimo e la trovo un’artista completa, che ha fatto un percorso di crescita in un tempo brevissimo. C’era chi, sui social, ci ha paragonato un po’, ma non riesco a vedermi come lei. Siamo due ragazze diverse, molto giovani, ma capisco che sia possibile avere dei punti di somiglianza”.











