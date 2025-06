Sarah Toscano, chi è l'artista che ha vinto Amici 23 e ha poi preso parte a Sanremo nel 2025 con "Amarcord"? Il percorso e i successi

Originaria di Vigevano, classe 2006, la giovanissima Sarah Toscano ha preso parte lo scorso anno ad Amici 23, risultando vincitrice, arrivando poi a prendere parte al Festival di Sanremo. La giovane Sarah ha iniziato a studiare musica da quando era una bambina: a quattro anni, infatti, ha iniziato a prendere lezioni di pianoforte, cominciando a partecipare a concorsi internazionali. Nel frattempo ha continuato a praticare tennis, arrivando a disputare e vincere i campionati provinciali di categoria Under 10, per poi giocare in Serie C femminile per diversi anni, fino a vincere il campionato provinciale con lo Sporting Club Selva Alta. Nel 2023, Sara ha interrotto gli studi al liceo linguistico per prendere parte ad Amici di Maria De Filippi, fino a vincere.

Nel frattempo, appena concluso il programma, si è diplomata. Nel corso dell’esperienza televisiva, Sarah Toscano ha inoltre pubblicato diversi singoli che hanno ottenuto un buon riscontro in termini di vendite, portandola anche a condurre il suo primo tour in giro per l’Italia, partendo da Roma, fino a Monterosso al Mare. A Sanremo 2025, invece, la giovane cantante ha presentato un singolo dal titolo “Amarcord”, terminato al 17esimo posto in classifica, tanto che la stessa Sarah ha deciso di tatuarsi il numero 17. Il brano è stato certificato disco d’oro.

Sarah Toscano: “Sanremo? Ero agitatissima, mi tremavano le mani”

Ospite di “Verissimo”, Sarah Toscano ha raccontato di essere profondamente cambiata dopo Amici. Non è stato, però, il successo a modificare il carattere della cantante di Vigevano, bensì il percorso fatto: “La cosa che Amici ha cambiato è avermi dato più consapevolezza di me stessa. Mi conosco meglio, so quali sono i miei limiti, so fin dove posso spingermi. Ho molta più consapevolezza”. Parlando di Sanremo, invece, la cantante ha raccontato: “È stato bellissimo, un modo di conoscere altri artisti e divertirmi. La prima sera ero agitatissima, mi tremavano la voce, le mani… Poi sul palco mi sono tranquillizzata e ho iniziato a godermi quella settimana piena di emozioni”.