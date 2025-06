L’impennata di Sarah Toscano prosegue, la giovane cantante negli ultimi mesi è letteralmente esplosa, tra la partecipazione al Festival di Sanremo 2025, il boom via social e i suoi tormentoni che hanno catturato l’attenzione del pubblico. La giovane artista sta vivendo un momento davvero speciale per la sua carriera e molto presto potremmo trovarla in un’altra grande avventura. L’artista infatti potrebbe sbarcare davanti alla macchina da presa come protagonista di un film, un remake di una pellicola molto amata. Sarebbe in produzione un remake del film francese La famiglia Belier dal titolo Te lo leggo negli occhi. La pellicola racconta la storia di una famiglia sordomuta fatta eccezione per la figlia maggiore, la quale ha la dote del canto e sogna di essere presa in un prestigioso coro a Parigi.

Per Sarah Toscano è dunque tempo di pensare e guardare al futuro, come riportato dal sito Cinemotore la prossima esperienza potrebbe essere in sala, ripercorrendo le orme di colleghe come Emma ed Elodie, due delle molte che hanno diviso la carriera tra cinema e musica.

Sarah Toscano e la carriera: “Sempre vissuto con la musica vicino”

Nel corso di una vecchia intervista concessa a Vanity Fair, la giovanissima Sarah Toscano aveva parlato del suo passato, ammettendo come già in famiglia si respirasse una certa atmosfera musicale.

“Entrambi i miei genitori sono appassionati di musica. Mio padre ha fatto l’insegnante di pianoforte, mentre mia madre suonava il piano: va da sé che la passione in me sia nata molto presto e che i miei mi abbiano sempre sostenuta, consigliandomi di suonare il pianoforte classico mentre cantavo. Ho vissuto la mia vita con tutti che cantavano intorno a me: qualunque passione avessi, la mia famiglia mi ha sempre supportato” le parole di Sarah Toscano che nelle ultime settimane ha lanciato i nuovi tormentoni Perfect e Taki Taki, destinati a far ballare in estate.