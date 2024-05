Sarah Toscano: “Dopo Amici 23 sono sotto shock”/ “Il montepremi vinto? Tante aspettative sui soldi ma io…”

Sarah Toscano svela come sta dopo la vittoria di Amici 23 e perché, secondo lei, ha vinto

È un periodo vorticoso per Sarah Toscano. Dopo aver vinto Amici 23, l’ormai ex allieva di Lorella Cuccarini è impegnata tra progetti per il futuro e un tour estivo che la vedrà in giro per l’Italia. Motivo per il quale, in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, si dice sotto shock: “Abbastanza, non sto capendo niente. Meno di un anno fa ero in casa a cantare per i cavoli miei o al massimo al karaoke, e oggi le persone mi riconoscono per strada. La cosa è strana ma davvero entusiasmante”, ha spiegato.

Quando le è stato chiesto perché, secondo lei, ha vinto Amici 23, Sarah ha replicato: “Credo perché ho vissuto l’opportunità al 300%. Non c’è spazio per vedere tutto in tv, ma noi studiamo nelle sale tante ore al giorno. È utile se ti impegni, se chiedi aiuto e approfitti di quel banco. Ne ho fatto tesoro e penso che il pubblico se ne sia accorto”.

Sarah Toscano, cosa farà del montepremi vinto ad Amici 23?

Di certo essenziale in questo percorso che l’ha portata alla vittoria di Amici 23 è stata Lorella Cuccarini, la sua coach: “La cosa più bella è che mi ha difeso fin dal primo minuto, quando Anna Pettinelli ha interrotto la mia prima esibizione in studio. – ha spiegato Sarah Toscano nel corso dell’intervista, ricordando che – Lei ha visto delle cose in me che nessuno vedeva, nemmeno io… Non ha mai voluto che primeggiassi, voleva solo che mi divertissi.”

Sarah Toscano, oltre al programma, ha vinto anche un montepremi di 157mila euro. In merito a cosa ne farà, Sarah ha preferito non esporsi: “Sui soldi o sul successo si nutrono delle aspettative eccessive e io odio le delusioni. Ho scritto ai fan sui social e li ho ringraziati soprattutto per il tempo che mi hanno dedicato. È la cosa che ha più valore per me oggi”.

