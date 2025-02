Sarah Toscano, dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi nella scorsa edizione, ha preso parte anche a Sanremo 2025 con il brano “Amarcord”, molto apprezzato dal pubblico. Al di là della carriera dell’artista e della sua grande presenza scenica che ha stupito tanti, anche in virtù della sua giovanissima età, cosa sappiamo della cantante che ha conquistato il cuore del pubblico con la sua spensieratezza? Ma soprattutto, Sarah Toscano è fidanzata? Andiamo a scoprire qualcosa in più su quella che è la vita privata e soprattutto sentimentale della giovane artista nata nel 2006 a Vigevano, in provincia di Pavia.

Non sono molte le informazioni a disposizione dei più curiosi in merito a quella che è la vita privata di Sarah Toscano. L’artista, infatti, ama mantenere la sua privacy e ci tiene molto, anche in virtù della sua giovane età, a tenere private le sue cose. Quello che sappiamo, però, è che l’artista è stata accostata in più di un’occasione a qualche suo compagno ad Amici, talent show nel quale si è messa in mostra. Durante il programma, infatti, ha avuto un flirt con il compagno Holy Francisco. Successivamente è stata accostata ad un altro collega ancora.

Sarah Toscano è fidanzata? Poche informazioni in merito al suo cuore

Non sono tante le informazioni che abbiamo sulla vita privata di Sarah Toscano. Sappiamo che dopo essersi legata a Holy Francisco ha avuto un flirt anche con Holden, anche lui nella scuola: i due, comunque, non hanno mai confermato la relazione, presunta. Qualche tempo fa, ancora, i pettegolezzi hanno riguardato anche la sorella di Sarah, Giulia, paparazzata con Achille Lauro. Chissà quanta veridicità abbiano queste voci. Non sappiamo infatti se Sarah Toscano sia o meno fidanzata né se il suo cuore sia impegnato da un flirt o da una passione. Al momento, infatti, nella sua testa c’è spazio solo per la musica.