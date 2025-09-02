Sarah Toscano è fidanzata?

Sarah Toscano, vincitrice di Amici 24, sta proseguendo con la sua carriera in giro per tutta Italia tra concerti, festival e altri progetti interessanti. Al momento la giovanissima artista, di neppure vent’anni, è concentrata interamente sulla sua carriera, tanto da non pensare al resto. In tanti, infatti, si chiedono se ci sia nella sua vita l’amore ma la risposta è al momento negativa. Dunque, Sarah Toscano è fidanzata? A quanto pare no, non ci sarebbe nessun uomo e nessun ragazzo nella vita della giovane artista. Nei mesi si sono susseguite voci varie su Sarah Toscano e su eventuali fidanzati ma nessun rumor è stato confermato: a quanto pare, infatti, non ci sarebbe proprio alcun fidanzato nella vita della giovane artista.

Ancora giovanissima, Sarah Toscano si gode la sua età e il successo del momento. La classe 2006, infatti, sta vivendo un momento importantissimo della sua carriera e al momento è concentratissima sui tanti impegni che la attendono: concerti, festival e non solo per la vincitrice di Amici, che qualche mese dopo la sua straordinaria vittoria ha preso parte anche a Sanremo con “Amarcord”.

Sarah Toscano è fidanzata? Le voci sempre smentite

Sarah Toscano è fidanzata? A quanto pare non ci sarebbe nessun uomo nella vita della giovane artista, che al momento pensa soltanto alla carriera. La giovane cantante è stata accostata più volte a Matteo Berrettini, avendo espresso più volte apprezzamenti sul tennista. In realtà tra i due non c’è assolutamente nulla, considerando anche la grande differenza di età. A spiegare la ragione di queste voci è stata proprio Sarah, che ha smentito ogni conoscenza tra loro e di conseguenza ogni possibile relazione tra lei e il campione azzurro: “Ho molti idoli tennistici, che se vedo rimango pietrificata. Cosa puoi dire a lui, solo “complimenti”… Lo stimo tantissimo, in particolare a livello artistico”.