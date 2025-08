Sarah Toscano è fidanzata? C'è un uomo nella vita della giovane artista classe 2006? A quanto pare tutto tace sul fronte dell'amore

Sarah Toscano è fidanzata? La giovanissima cantante che negli ultimi anni ha fatto apprezzare il suo nome sul panorama musicale italiano, ha un uomo – o meglio un ragazzo – nella sua vita? Sarah è uno dei volti più freschi e giovanili del contesto musicale: è una classe 2006, dunque ha appena 19 anni. E pensare che non era neppure maggiorenne quando ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi, vincendo il talent e riuscendo così ad ottenere importanti traguardi nel mondo musicale. La ragazza, una volta uscita dalla casetta di Maria, si è prima diplomata (aveva messo in stand by il suo percorso scolastico) e si è poi dedicata anima e corpo alla musica, con concerti in giro per l’Italia ma anche un banco ben più importante, come quello di Sanremo, al quale ha preso parte con “Amarcord”.

Insomma, traguardi importanti in questi ultimi anni per Sarah Toscano. Ma cosa sappiamo di come sta andando invece la sua vita privata? C’è un fidanzato nella sua vita? Ancora molto giovane, Sarah non ha mai parlato di alcun maschio – al di là di qualche battutine su personaggi famosi -. Dunque, non è chiaro se ci sia o meno qualcuno nella sua vita ma a quanto pare, no.

Sarah Toscano è fidanzata? Le voci sui flirt smentite da lei

Ad Amici 23 Sarah Toscano si era avvicinata ad Holy Francesco e dopo ad Holden ma senza storie vere e proprie. Dunque, nessuna relazione nata sotto gli occhi del pubblico per la giovane cantante. Al momento, dunque, non è chiaro se abbia o meno un fidanzato ma sembrerebbe di no. Certo è che Sarah non ha mai nascosto un interesse per Matteo Berrettini, ovviamente in maniera ironica: “Ho molti idoli tennistici, che se vedo rimango pietrificata. Cosa puoi dire a lui, solo “complimenti”… Lo stimo tantissimo, in particolare a livello artistico” ha raccontato a Verissimo. Sarah, nella stessa trasmissione, ha smentito anche qualsiasi flirt con Fedez.