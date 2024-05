Sarah Toscano é la nuova popstar di Amici 2024?/ La cover in “Wrecking Ball” di Miley Cyrus conquista il web!

Sarah Toscano é tra i protagonisti indiscussi alla settima puntata del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, complice la convincente performance sulle note di Miley Cyrus in Wrecking Ball che le vale la qualificazione alla semifinale.

La cantatrice supera brillantemente la sfida del settimo appuntamento serale di Amici 2024, con una cover personalizzata eseguita sulle note di una ballad cult della musica ovvero Wrecking Ball, brano cantato nella versione originale da Miley Cyrus.

Sulla scia del successo del nuovo singolo Sexy magica, dopo il lancio sulle piattaforme musicali ad Amici, ottiene la prima posizione nella Top Songs dei brani più acquistati su iTunes Italia e si impone come nuova tendenza tra i video trend più virali su TikTok.

Sarah Toscano batte il primo record al debutto di Holden con Randagi…

Sarah Toscano non solo conquista la semifinale di Amici 2024 alla settima puntata serale del talent show di sabato 4 maggio 2024 ma si aggiudica in queste ore la posizione #1 con Sexy magica nella classifica Spotify Italia di Amici 2024, per il brano dal più alto volume di ascolti battendo il primo record al debutto di Holden con Randagi, e la prima posizione della playlist Generazione zeta su Spotify Italia.

E a fare da ciliegina sulla torta del successo per la “nuova Annalisa” é inoltre l’indiscrezione che rileviamo di un contratto discografico in arrivo.











