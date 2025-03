Matteo Berrettini sta vivendo un momento di rinascita sportiva e personale. Dopo un lungo periodo segnato dagli infortuni, ha ritrovato continuità di gioco e risultati, conquistando i quarti di finale nei tornei di Doha e Dubai e rientrando nella top 30 mondiale. Oltre alle prestazioni sul campo, fa parlare di sé anche per le vicende personali.

Quanto c’è di vero nel presunto flirt con Sarah Toscano? In occasione del Festival di Sanremo 2025 il gossip è diventato virale dopo lo scambio di battute tra lo sportivo e la cantante. Quest’ultima si è lasciata andare a dichiarazioni ironiche e lusinghiere nei confronti di Matteo, alimentando le voci su una possibile storia tra i due.

Sarah Toscano e Matteo Berrettini: la cantante fa nuove dichiarazioni

Nell’ultima intervista rilasciata a RDS Next, l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi ha ulteriormente stuzzicato la cronaca rosa, raccontando la sua reazione incredula alla risposta di Matteo: “Lui mi ha risposto e mi sono detta: ‘Come è successo? Sono nel metaverso?”.

Poco dopo ha cercato di smorzare i toni e chiarendo che, almeno per il momento, la loro interazione si è fermata a quel simpatico scambio virtuale. Alla luce di queste nuove relazioni,, chissà che non arrivi una nuova risposta da parte di Matteo…

Berrettini e Sarah Toscano: il gioco di battute che ha infiammato il web

La grande curiosità intorno alla possibile relazione tra Matteo Berrettini e Sarah Toscano è esplosa quando l’artista pubblicamente ha ammesso di avere un debole per lui. In un’intervista a Style Magazine, Sarah Toscano aveva dichiarato apertamente di amarlo. La risposta del campione non si è fatta attendere; con la sua ironia, aveva replicato sui social con un commento scherzoso: “Solo perché non mi conosce…”. La Toscano, però, ha subito rilanciato: “Si può sempre rimediare”, dando vita a un siparietto che ha infiammato il web.

L’aspetto fisico di Matteo non ha colpito solo l’ex cantante di Amici. Il 28enne è stato eletto come il tennista più bello del circuito dal podcast Nothing Major con protagonisti gli ex giocatori americani Sam Querrey, John Isner, Steve Johnson e Jack Sock. Come ha risposto a questo riconoscimento? Berrettini ha commentato sotto al post su Instagram con l’hashtag #11, ovvero la considera come se fosse l’11esimo titolo della sua carriera.