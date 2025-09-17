Mida e Sarah Toscano sono fidanzati? La coppia fa sognare i fan: "Per adesso la passione però è solo per la musica"

Due dei cantanti più apprezzati tra quelli lanciati al successo da Amici negli ultimi anni scaldano anche il mondo del gossip. Da pochi giorni usciti in rotazione radiofonica con il brano Semplicemente, colonna sonora della serie Riv4li di Netflix, i due artisti hanno catalizzato anche l’attenzione dei paparazzi e si vocifera che tra di loro possa essere nata una complicità che non si limita alla collaborazione musicale e professionali. Insomma, c’è chi sospetta che Mida e Sarah Toscano possano essere fidanzati. I due hanno preso parte all’edizione 2023 di Amici, con Sarah che ha vinto quell’edizione del talent finendo per sbarcare anche al Festival di Sanremo.

Nelle scorse ore su TikTok ha spopolato un video che vede Mida regalare un mazzo di fiori a Sarah Toscano davanti al Duomo di Milano con lei che tenta di colpire il collega con il bottino. Un momento divertente e che ha raccolto migliaia di like e ricondivisioni nel giro di poche ore e che testimonia ancora una volta l’ottimo rapporto tra di loro.

Sarah Toscano e Mida stanno insieme? La verità sul loro rapporto

Come stanno realmente le cose tra Mida e Sarah Toscano? La coppia continua a incuriosire il popolo dei social. Il magazine Chi ha provato a scavare a fondo delle vite private dei due ex allievi di Amici di Maria De Filippi: “Ma l’unica cosa certa al momento è l’immensa passione per la musica condivisa.

E poi un’infinita complicità, non c’è dubbio: ma tutti quelli che sperano di vederli diventare una vera coppia, per ora devono accontentarsi” si legge tra le colonne di Chi. Vedremo se ci saranno colpi di scena prossimamente, intanto Mida e Sarah Toscano si godono il successo artistico.

