Sarah Toscano e Mida di Amici 24 stanno insieme? Scoppia il gossip sui due cantanti: ecco perché e qual è la verità sul loro rapporto

Sarah Toscano e Mida stanno insieme? Una domanda che nelle ultime settimane molti appassionati di Amici si sono posti. Ma da dove nasce questo gossip e perché i due ex del talent di Maria De Filippi stanno facendo tanto parlare di sé? Tutto nasce da un duetto, una canzone che è stata pubblicata di recente e che sta avendo successo. “Semplicemente”, questo il titolo del brano, li vede anche protagonisti del video musicale, nel quale interpretano due fidanzati, tra amore e liti.

Vederli così, vicini e ‘innamorati’, ha letteralmente fatto impazzire i fan di entrambi, che hanno iniziato a vedere tra loro più di una semplice amicizia. C’è chi infatti ha notato una complicità anche fuori dal set, attraverso video e foto pubblicate sui social; da qui, l’inizio di voci secondo le quali i due sarebbero fidanzati.

Sarah Toscano e Mida di Amici 24 stanno insieme o sono soltanto amici? La verità sui due cantanti

Detto questo, né da Sarah Toscano né tantomeno da Mida è arrivata una conferma di questa relazione amorosa. Ciò che sappiamo con certezza, è che i due cantanti sono molto amici e già al tempo della loro partecipazione ad Amici 24 avevano istaurato un bel rapporto. Ed è probabilmente in virtù di quel legame che hanno deciso di lavorare insieme a questo duetto, che è anche la sigla della serie TV di Netflix RIV4LI.

La mancanza di conferme non serve però a placare l’entusiasmo dei fan per questa nuova coppia musicale che si è creata. La ship è ormai definitivamente scattata, e sicuramente sarà una gioia per i fan di Sarah e Mida vederli oggi, 5 ottobre, nello studio di Amici 25 mentre duettano insieme sul brano in questione. Che possa arrivare in questa occasione un nuovo indizio sul loro rapporto?