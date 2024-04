Sarah Toscano eliminata al serale di Amici 2024?/ Doppia beffa per la cantante: “Mi paralizza la paura…”

Amici 2024, Sarah Toscano rischia due volte alla quinta puntata serale: lo spoiler

Sarah Toscano é tra i grandi protagonisti alla quinta puntata del serale di Amici 2024, rivelandosi per due volte di fila a rischio eliminazione. Una serata complicata per la cantante del team di Lorella Cuccarini, visto che partirà col rischio di essere eliminata dopo quanto accaduto alla fine del quarto serale di Amici 23.

Aurora Ranvestel eliminata al serale di Amici 2024?/ Debutto col botto per la sostituta di Gaia, poi…

Ricordiamo, infatti, che Sarah si gioca, in apertura del quinto serale di Amici 2024, il posto contro Lil Jolie, dopo la decisione di Michele Bravi di rimandare la sua votazione e chiedere alle due cantanti una seconda sfida. Sarah, per tutta la settimana, ha studiato il brano scelto dal giudice, ‘Per un’ora d’amore’, e questa sera mostrerà a Bravi e al pubblico di Amici i risultati ottenuti grazie all’impegno e alla dedizione profusa. (Clicca qui per scoprire chi ha vinto tra le due)

Amici 2024, Gaia De Martino 'lascia' la danza per il piano B?/ "Il mio sogno? Aiutare i disabili con..."

Sarah Toscano, lo sfogo e la paura dell’eliminazione ad Amici 2024

Ma le anticipazioni della quinta puntata di Amici 2024 ci svelano che questo non sarà l’unico momento di tensione per la cantante del team di Lorella Cuccarini. Sarah dovrà infatti affrontare un secondo momento di difficoltà, che la vedrà nuovamente a rischio. Come se la caverà la cantante 18enne? La sua freschezza, finora, ha convinto la giuria, riuscirà ad ottenere questo risultato anche in questa puntata per lei così importante?

Nel frattempo, in un intervento che anticipa la puntata al daytime di Amici Sarah Toscano ammette la sua fragilità rispetto al verdetto che l’attende: “Quando vado a lezione dico ‘mi gioco tutto’ ma quando ci penso mi spavento. Mi paralizza lo spavento… o lo fai bene o te ne vai. Pronostici? No, non mi piace farli e ho paura di sentirmi delusa. Me la gioco? Sí”.

AMICI 23 SERALE 2024, 5A PUNTATA/ Diretta ed eliminato: Aurora stupisce nella sfida contro Holden

© RIPRODUZIONE RISERVATA