È tra le più giovani cantanti in gara ma sta riscontrando dei giudizi positivi sia dalla critica che dal pubblico anche se forse è ancora un po’ troppo sottovalutata. Stiamo parlando di Sarah Toscano, fresca di vittoria ad Amici 23 che in questo Festival di Sanremo 2025 ha portato il brano Amarcord. Tuttavia in queste ore si parla di lei non per il suo talento artistico ma per il gossip a causa di una dichiarazione inaspettata sul tennista Matteo Berettini durante un’intervista a Style Magazine.

Infatti durante l’intervista del noto magazine alla 19enne cantante di Sanremo 2025, Sarah Toscano ha rivelato pubblicamente di essere innamorata di Matteo Berrettini. Che l’ha seguita nel talent di Maria De Filippi sa che Sarah oltre ad essere una cantante è una grande appassionata di tennis, sport che pratica sin da quando è una bambina. Per questo motivo la giornalista le ha chiesto: “Se entrasse Berrettini cosa gli diresti?” A questo punto in maniera schietta e sincera la 19enne ha risposto: “Ti Amo”. Tale dichiarazione, ovviamente, ha fatto esplodere il gossip sul web.

Sarah Toscano e Matteo Berrettini, esplode il gossip a Sanremo 2025: dopo la dedica arriva la replica

E non è finita qui perché successivamente il video all’intervista di Sarah è stato postato sui social ed a sorpresa è arrivata la risposta di Matteo alla dichiarazione plateale di Sarah: “Solo perché non mi conosce…” E Sarah ne ha approfittato per controreplicare: “Si può sempre rimediare.” Matteo Berrettini e Sarah Toscano hanno iniziato a seguirsi sui social e chissà che davvero tra i due non nasca qualcosa, i due infatti sono entrambi single, Berrettini dopo la fine della sua relazione con Melissa Satta e la cantante non ha mai confermato il flirt con Holden.