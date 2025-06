Reduce da un anno di grandissimo successo, Sarah Toscano si gode il momento personale dal punto di vista artistico. Ma cosa si nasconde del cuore della giovane artista? Stando alle ultime informazioni, la vincitrice di Amici 24 che da pochi giorni è tornata sul mercato con il nuovo singolo Taki, sarebbe single, nonostante i vari accostamenti dei mesi scorsi. Si era vociferato addirittura di un interesse di Matteo Berrettini nei suoi confronti, ricambiato dalla giovanissima, poi di una frequentazione con Fedez, voci che sono state rispedite al mittente dalla bella Sarah Toscano.

In una intervista concessa a Verissimo di Silvia Toffanin, la ragazza ha invece confermato di non aver mai avuto una relazione. Di recente la cantante ha invece infiammato il gossip con un misterioso messaggio: “Lo amo ma nessuno lo sa, è il fiore che ho nascosto in un libro, l’unico difetto che ha, è che non sa neanche che esisto” le parole di Sarah Toscano che hanno scatenato i social. Cosa si sarà nascosto dietro la citazione della giovane artista?

Sarah Toscano ha trovato l’amore?

Difficile capire per adesso se nella vita della giovane sia sbocciato l’amore, in questo momento Sarah Toscano sembra molto concentrata su se stessa e sulla grande fase di carriera che sta attraversando. Per la giovane cantante dunque potrebbe non essere arrivato il momento di godersi l’amore.

“Le voci sentite fanno parte del gioco, a volte fa male quando si ricevono dei commenti sulla vita privata, su cose che non sono mai successe, nascono e poi si va a parlare male di te in giro, però so che fa parte del gioco” ha ammesso Sarah Toscano.

