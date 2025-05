Non sente le vertigini della vetta; appena dopo la vittoria ad Amici lo scorso anno Sarah Toscano ha iniziato subito a conoscere i piani alti dello star system tra gradimento radiofonico, streaming e numeri di vendite. Curiosità che si amplifica e che presta il fianco anche alle speculazioni di gossip e cronaca rosa; tema che la cantante ha sempre evitato di portare sotto i riflettori a dispetto della grande notorietà acquisita in così poco tempo. Sarah Toscano ha un fidanzato? La domanda è ricorrente ma la risposta è tutt’altro che semplice da dedurre.

Riavvolgendo il nastro, molti ricorderanno come proprio ad Amici 23 siano stati numerosi gli accenni alla vita sentimentale di Sarah Toscano. Prima con Holy Francesco – con cui effettivamente ci fu un breve avvicinamento – poi con Holden ma con più smentite da parte di entrambi sottolineando il grande rapporto di amicizia. Insomma, furono mesi in cui dopo il talent si cercava di delineare un possibile impegno sentimentale della giovane cantante ma nessuna traccia di un possibile fidanzato di Sarah Toscano.

Sarah Toscano, nessuna traccia di un fidanzato a dispetto di rumor e voci insistenti

Molti si chiedono se, a distanza di mesi, qualcosa possa essere cambiato; effettivamente nel corso dell’esperienza a Sanremo 2025 balzarono all’attenzione dei rumor insistenti a proposito di una certa intesa tra Sarah Toscano e Achille Lauro. Ma cosa c’è di vero? A quanto pare, con il collega pare non ci sia stato alcun flirt anche se ancora resistono voci di corridoio che affermano il contrario. Nel tempo si è parlato anche di un legame tra Lauro e Giulia, ovvero la sorella di Sarah Toscano; anche in questo caso è però arrivata la smentita della cantante che motivò la vicinanza con ragioni prettamente professionali. Insomma, che ci sia o no un fidanzato di Sarah Toscano, sembra che la volontà sia quella di preservare la propria vita privata rispetto alle ingerenze di gossip e cronaca rosa.