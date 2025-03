Sarah Toscano e Matteo Berrettini stanno insieme? La bomba nel mondo del gossip

Reduce da un grande Festival di Sanremo al debutto assoluto, la giovane cantante Sarah Toscano continua a godersi il percorso di carriera sbocciata ad Amici di Maria De Filippi. Per l’artista si è vociferato di recente anche di un presunto flirt con Matteo Berrettini, con il tennista infatti sarebbe nata una simpatia durante l’esperienza sanremese di Sarah Toscano, che ha attirato l’interesse del romano, colpito dalla voce della cantante e non a caso ha spinto i suoi follower a votare per l’ultima vincitrice di Amici, in gara all’Ariston con la canzone Amarcord.

Per Sarah Toscano il momento continua a essere speciale, la giovane artista non si è lasciata travolgere dal gossip e ha risposto a Matteo Berrettini sui social, alimentando i pettegolezzi: “Non ci conosciamo? Possiamo sempre rimediare” il commento della cantante su Instagram negli ultimi giorni.

Sarah Toscano ha avuto una storia con Holden?

In attesa di ritrovare la cantante a Verissimo sul piccolo schermo, si susseguono i pettegolezzi sul conto della giovane cantante di Amarcord. Lo scorso anno, che l’ha vista trionfare nel talent Amici dopo un percorso sempre in crescita, la ragazza era stata accostata a Holden, il figlioccio di Laura Pausini con il quale sembrava godere di un rapporto che andasse oltre la semplice amicizia.

Sarah Toscano e Holden in realtà sono stati legati da un rapporto speciale costruito nel programma di Maria De Filippi, ma non hanno mai avuto in realtà una relazione, come rivelato in successive occasioni. Niente da fare dunque per chi aveva sognato di vedere insieme i due artisti, mentre tra Sarah Toscano e Holy Francisco sembrava essere scattato qualcosa nei primi mesi di permanenza nella Casetta di Amici, anche se in quel caso la conoscenza non è proseguita nel tempo ma si è arrestata ai nastri di partenza.