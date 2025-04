Sarah Toscano e l’esperienza ad Amici

Sarah Toscano è stata la vincitrice della scorsa edizione di Amici. Giovanissima, ha trionfato dopo essere stata seguita da Lorella Cuccarini che ha sempre creduto nel suo talento. Con la vittoria ad Amici, per Sarah, si sono aperte ufficialmente le porte del mondo della musica. Dopo le prime esperienze sul palco grazie alla partecipazione ad alcuni, grandi eventi musicali della scorsa estate, Sarah ha toccato con mano l’affetto del pubblico che l’ha poi seguita anche sul palco del Festival di Sanremo 2025 dove è stata la più giovane tra gli artisti in gara.

A distanza di quasi un anno dalla vittoria ad Amici, la Toscano è tornata a parlarne in una recente intervista al podcast It’z Time For Podcast svelando anche alcuni retroscena sul regolamento che gli allievi hanno l’obbligo di rispettare. In particolare, Sarah ha svelato cosa prevede il regolamento per l’uso del telefono.

Sarah Toscano svela la verità sul regolamento di Amici

Amici si divide in due fasi: quella pomeridiana e quella serale. Due fasi per le quali il regolamento cambia, soprattutto sull’uso del telefono come ha raccontato Sarah Toscano. “Durante il pomeridiano avevamo il telefono quattro/cinque volte a settimana per dieci minuti la sera per poter chiamare i nostri genitori, però ovviamente ci dicono di non poter parlare del programma. Noi non possiamo parlare di Amici, puoi parlare di come stai, come ti senti, eccetera.. Giusto il fatto di sentirli. Ovviamente se stai male o hai bisogno di qualcosa gliene puoi parlare, senza però fare spoiler del programma“.

Tutto, poi, cambia con l’arrivo del Serale. “Al serale invece hai il telefono solo per dieci minuti ma una volta a settimana. E neanche il telefono fisico. Ti fanno chiamare da una sala dove senti una voce dall’alto“, ha svelato la cantante. Una regola che non ha influito sulla serenità di Sarah che, pur essendo abituata a stare molto al telefono, ha ammesso che non leggere le critiche durante il serale è stato importante per acquisire maggior fiducia.