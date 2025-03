Sorpresa di Sarah Toscano ad Amici 24 in vista del serale che i concorrenti inizieranno la prossima settimana. L’ex vincitrice del talent show di Maria De Filippi, nonché concorrente in gara all’ultimo Festival di Sanremo, ha fatto una gradevolissima incursione nella puntata speciale che anticipa l’inizio della fase serale. La giovane cantante non sale in cattedra, né dispensa consigli agli allievi di questa edizione, ma si limita a condividere con loro la sua esperienza nel programma di Canale 5, tra alti e bassi, grandi emozioni e ricordi indimenticabili.

L’unica cosa di cui si raccomanda Sarah Toscano è quella di godersi appieno il serale, perché è una fase unica ed irripetibile. “Questa è un’esperienza che vi rimarrà per tutta la vita, godetevela”, dice Sarah.

Sarah Toscano, il retroscena agli allievi di Amici in vista del serale: “Se ci ripenso…”

La cantante si sbottona e regala anche qualche retroscena sulla sua esperienza ad Amici, ricordando il ‘trauma’ tra il prima e il dopo lo show. “Il giorno dopo è stato tragico perché sei di nuovo a casa, non sei più con loro, non canti così tanto…”, spiega Sarah Toscano.

Benché sia passato del tempo, ancora oggi la cantante avverte questa sensazione di vuoto: “E’ una cosa che sento molto ancora oggi perché qui canti ogni giorno un sacco di tempo ed io ho ancora il magone. Se ci penso mi viene nostalgia, ci vuole un po’ per abituarsi”, assicura l’ex vincitrice di Amici. E dopo il momento nostalgia, immancabile l’esibizione di Amarcord tra gli applausi degli allievi.