Sarah Toscano dopo la seconda esibizione a Sanremo 2025

Nessun dubbio sul talento di Sarah Toscano, la cui voce continua a convincere i telespettatori e, in particolare, gli utenti che stanno commentando la terza serata del Festival di Sanremo 2025 sui social. La giovane cantante, che ha vinto l’ultima edizione di Amici, ha confermato di non avere alcun problema di intonazione, nonostante l’emozione che l’Ariston sa regalare a giovani e più grandi.

Grande la padronanza della giovane artista, che sa dominare il palco, ma non mancano le noti dolenti, dal look alla canzone. Per quanto riguarda il primo aspetto, anche per la sua seconda esibizione di questa edizione della kermesse il vestito è stato bocciato. “Vorrei capire l’alleanza segreta tra la stilista della Michielin e di Sarah Toscano per vestirle malissimo“, hanno ironizzato sui social.

Dal look all’esibizione: le reazioni sui social

C’è chi si è spinto oltre con la bocciatura all’outfit di Sarah Toscano: “Il vestito forse l’avrei messo in un atto di follia a 12 anni e non capivo niente“. Altri l’hanno accostata all’ultima vincitrice del Festival di Sanremo: “Sarah Toscano è Angelina Mango mascherata per Carnevale?“, la provocazione. C’è chi invece ha puntato tutto sull’ironia: “Le calze sembrano le fasciature che si fanno i 50enni quando giocano a calcetto“.

Discorso diverso per quanto riguarda la sua esibizione: “Più ascolto la canzone di Sarah e più mi piaceeee“, la sensazione comune. Spingersi a definirla una potenziale popstar non è sbagliato, considerando il potenziale finora mostrato. Probabilmente non è pronta come lo era Angelina Mango, ma sul talento non si discute e, infatti, anche gli utenti sul web lo hanno rimarcato.

