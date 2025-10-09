Sarah Toscano, arriva la proposta di matrimonio di un fan: la cantante scoppia e ridere e il video diventa virale sui social

Sarah Toscano prosegue a girare l’Italia per promuovere il suo primo disco Met gala, album di lancio della cantante lanciata al successo da Amici di Maria De Filippi. La giovane artista ha è stata protagonista di una data del suo farmacopie nel quale però si è ritrovata a fare i conti con un evento del tutto inatteso, visto che un fan ha avanzato una proposta di matrimonio a sorpresa: “Sposiamoci!”.

Uno sketch che ha scatenato le risate di Sarah Toscano, sempre a rispondere con modi carini e gentili anche ai fan che si muovono nelle direzioni più sorprendenti. Il video del momento è ovviamente diventato virale sui social, raccogliendo così svariati like, approvazioni e commenti da parte degli utenti, che hanno compreso l’intento simpatico del supporter della cantante. E non sono mancate le reazioni divertite da parte dei fan di Sarah Toscano a riguardo.

Sarah Toscano e il legame speciale con Mida

Da qualche giorno l’artista ha lanciato insieme a Mida il nuovo brano Semplicemente, cantato per la serie Riv4li appena uscita su Netflix. Un nuovo progetto che vede impegnata Sarah Toscano e che allo stesso tempo ha scatenato il mondo del gossip, con alcuni fan che si sono detti certi di una possibile relazione con Mida. Come stanno davvero le cose? Intervistata da Recensiamo musica, Sarah Toscano ha confessato a riguardo:

“Abbiamo convissuto per nove mesi, quindi ci conosciamo bene. Anche dopo l’esperienza di “Amici” ci siamo continuati a vedere a Milano. Il pezzo è nato in studio da questo rapporto, una sintonia che si sente anche nelle nostri voci. C’è un qualcosa di speciale, davvero” le parole dell’artista originaria di Vigevano che ha confermato l’amicizia con Mida.

