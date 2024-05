Sarah Toscano: “Rimasta male per una critica, Michele Bravi mi ha supportata”/ “Vinto Amici 2024 perché…”

Amici 2024, Sarah Toscano confessa: “Non sono una Lolita, mi ha difesa Michele Bravi”

È la vincitrice di Amici 2024 e Sarah Toscano è proiettata nel futuro. Ha sogni, progetti ed ambizioni anche se ha intenzione di procedere con calma per questo si è detta non pronta per partecipare come cantante in gara al Festival di Sanremo 2025. In una lunga intervista concessa al magazine Chi, inoltre, la giovane cantautrice ha rivelato che c’è stata una critica in particolare, durante il suo percorso nella scuola che le ha dato particolarmente fastidio.

È stata definita, inizialmente da Anna Pettinelli e poi anche da altri, una Lolita, termine abbastanza antipatico per una giovane donna che sogna di diventare una pop star ma senza malizia e volgarità e per questo non ha accettato di buon grado questo appellativo: “Non è una cosa che mi ha colpito nel profondo, non è che sia rimasta tanto male. Certo, però, quando mi hanno definita così non l’ho presa benissimo, ma ho cercato di prendere parte di quello che si intende con questa parola.” E subito dopo ha aggiunto di essere stata difesa da Michele Bravi in quella circostanza: “Mi ha fatto piacere il commento di Michele Bravi, lui ha detto ‘tu riesci ad essere accattivante e sensuale senza essere volgare’. Prendiamoci questo.”

Sarah Toscano a ruota libera: “Ho vinto Amici 2024 perché non mi arrendo”

La vittoria di Amici 2024 per Sarah Toscano è stato un vero e proprio lieto fine di una favola. La giovane cantautrice, infatti, a Serale ha rischiato di non arrivarci e, paradossalmente, qualora la finale fosse stata a cinque (o non a sei come poi è stata) lei sarebbe stata eliminata prima di accedervi. Non è mancata una buona di caso e fortuna, dunque, ma gran parte del merito è senz’altro del suo carattere e della sua determinazione. Entrata nel talen a soli 17 anni e senza aver mai studiato seriamente canto, a testa bassa ha studiato e si è impegnata al massimo ed è migliorata e cresciuta tantissimo durante gli otto mesi.

E forse è proprio questo il motivo della sua vittoria ad Amici 2024: “Per indole e formazione ho sempre puntato al meglio. Io mi dico sempre ‘Posso fare di più, posso fare di più’ il che significa però che quando non riesco vado giù.” E poi ancora ha aggiunto: “Me lo ha sempre detto anche mio padre ‘anche se basta un punto, uno soltanto per perdere la partita tu gioca veramente al massimo fino alla fine perché non si sa mai cosa può succedere.’ Se è vero che ‘non è finita finché non è finita’ per me è finita proprio bene.”











