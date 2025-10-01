Sarah Toscano, in un'intervista a FqMagazine, smonta le pesanti critiche social ricevute dagli haters: "L'importante è non farsi influenzare"

Sarah Toscano contro gli haters: “Commenti che toccano la persona“

Venerdì 3 ottobre 2025 è una data importantissima nella carriera di Sarah Toscano, quella della pubblicazione del suo primo album in studio intitolato Met Gala. Un progetto discografico che racconta tanto della cantante, delle sue passioni e delle sue influenze musicali, e racchiude al suo interno diverse hit, da Perfect con Carl Brave al successo di Sanremo 2025 Amarcord.

In un’intervista rilasciata a FqMagazine, la cantante ha commentato il lancio del nuovo disco ma ha anche parlato di un tema che le sta particolarmente a cuore: la lotta contro gli haters. Una lotta che lei stessa ha vissuto direttamente sulla propria pelle quando, la scorsa estate, è stata oggetto di critiche sui social per il suo cambiamento fisico.

“Chiaramente fa male perché non sono commenti che vanno a toccare il lato artistico, ma vanno a toccare la persona“, ha spiegato l’ex vincitrice di Amici. “Diciamo che ho risposto in maniera indiretta con la musica, semplicemente mettendo un TikTok senza dire niente, senza scrivere niente, ma con una canzone che già diceva tutto e per me la musica molto spesso fa più delle parole“.

Sarah Toscano dopo le critiche ricevute: “Più empatia sui social“

Il mondo della musica (e non solo) è spesso bersaglio delle critiche e offese degli haters, soprattutto per l’aspetto fisico dei cantanti. Sarah Toscano, nel corso dell’intervista, ha ammesso di non aver fatto ricorso ad un analista ma di essersi fatta aiutare dalle persone al suo fianco, “un team solido, una famiglia e dei fan che mi sostengono e mi sosterranno sempre“.

Il suo augurio per il futuro è uno solo: “Un po’ più di empatia sui social“. La cantante infatti spiega che le persone spesso possono nascondere fragilità ed insicurezze, motivo per il quale le critiche e le offese social possono rivelarsi pesanti come macigni. “Facile nascondersi dietro a un nome, dietro a uno schermo – ammette – alla fine ci giudicheranno sempre tantissime persone, non si può piacere a tutti, ma l’importante è non farsi influenzare dalle parole degli altri“.