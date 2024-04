Sarah Toscano: “Sono io l’eliminata…”/ La previsione sul ballottaggio di Amici 2024

Amici 2024 di Maria De Filippi, Sarah Toscano non é certa di vincere il ballottaggio contro Lil Jolie

Sarah Toscano é la papabile candidata principale al titolo di eliminata nella competizione dei talenti di Amici 2024. O almeno questo si direbbe essere per metà il sentiment della giovane cantautrice e allieva di Lorella Cuccarini, che per il cinquanta percento nel calcolo della probabilità creda sia lei a dover lasciare la scuola di Amici 2024 su votazioni della giuria adibita al ballottaggio eliminatorio che la vede schierata contro Lil Jolie.

Questo é stando alle dichiarazioni che la giovane cantautrice rilascia nel daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 16 aprile 2024.

Le dichiarazioni di previsione sui risultati del ballottaggio ad Amici 2024 di Maria De Filippi

Se da una parte Lil Jolie crede di poter giocare la carta della differenza al confronto contro di lei previsto alla 5a puntata del serale di Amici 2024, d’altro canto invece Sarah Toscano non si direbbe essere altrettanto certa di battere la diretta rivale. “Oggi sono più tranquilla e non voglio viverla con l’ansia -dichiara tuttavia la giovane allieva di canto e iconica scommessa di Lorella Cuccarini -, adesso é sicuro che ho il cinquanta percento che posso andarmene a casa o magari rimango io- fa sapere quindi in aggiunta nel sentiment che anticipa i risultati del ballottaggio di Amici 2024 di Maria De Filippi -, e poi vado lo stesso e potrebbe succedere di tutto”.

Quindi Sarah Toscano non escluderebbe l’ipotesi che ad Amici possa presto esserci una doppia eliminazione nel mezzo della gara serale tra i talenti cantanti e ballerini in gioco per un posto alla puntata finale di Amici 2024 con in palio un cospicuo montepremi in gettoni d’oro. “Voglio viverla come ogni settimana …lui ci ha assegnato dei brani in base a quello che a lui piace di noi”, aggiunge Sarah Toscano rispetto alla scelta del giudice Michele Bravi di chiamarla al confronto sul canto contro Lil Jolie, in una cover dei rispettivi brani cult: Per un’ora d’amore e Cercami.

