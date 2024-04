Sarah Toscano, svolta dopo il ballottaggio ad Amici 2024/ Esce ‘Sexy magica’ e il web la premia: “Stupenda!”

Amici 2024, Sarah Toscano presenta “Sexy magica”: il nuovo inedito ad Amici 2024

Sarah Toscano si prepara per il rilascio del nuovo inedito Sexy magica, che prima della sesta puntata serale di Amici 2024 vince la gara inediti del talent show disputata in assenza di Holden. La cantautrice allieva di Lorella Cuccarini prende parte alla nuova gara inediti di Amici, con il brano dal titolo Sexy magica, competitor dei cantanti rivali al talent show Petit, Martina Giovannini e Mida. Quest’ultimi schierano invece i rispettivi inediti Mammamí, Niente come te e Que Pasa. E al televoto indetto ad Amici 2024, che chiama l’orecchio pubblico ad eleggere la preferenza tra le proposte della gara inediti, Sarah Toscano vince il contest votata come prima preferenza.

Sexy Magica é quindi il preannunciato nuovo singolo di Sarah che strizza l’occhio alle vibes in musica dell’ex Amici Annalisa, hitmaker di Sanremo 2024 con il brano di influenza internazionale, Sinceramente. La leggerezza nel testo e il sound del brano piace agli utenti nel web, in particolare i fan della cantautrice. Qualcuno l’ha già definita: “Stupenda!”

Sarah Toscano rischia grosso alla 6^ puntata serale di Amici 2024

“Persi dentro un grande vortice – canta Sexy magica nella prima strofa-. Sciogli ghiaccio come Antartide, La luce mi sfiora, La notte è ancora lunga per noi, Non lo vedi che vorrei da te, La luna in questi riflessi al neon…E dentro questa musica deejay metti l’ultima”.

Intanto, stando a quanto emerge dalle anticipazioni di Amici news e Superguida TV rispetto alla sesta puntata del serale di Amici in onda il 27 aprile, Sarah Toscano non finisce in eliminazione, come molti avevano invece pronosticato. Al termine della seconda manche la giovane rischia di risultare nominata al ballottaggio come eliminata provvisoria, ma si salva.

A perdere la manche è la squadra dei CuccaLo e al ballottaggio finale, ovvero a rischio eliminazione, va la ballerina Sofia. Sarah si salva per prima cantando il nuovo inedito, così si apprende tuttavia tra gli spoiler del rinnovato serale di Amici 2024.











