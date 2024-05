Sarah vincitrice a sorpresa di Amici 2024?/ La verità nei numeri in classifica: il record con Sexy magica

Sarah verso la vittoria di Amici 2024?

Sarah, cantante della squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, continua ad essere la rivelazione dell’edizione del serale che si chiuderà domani sera con l’attesissima finalissima che decreterà il vincitore che potrebbe regalare davvero una sorpresa. Nelle ultime settimane, infatti, qualcosa è cambiato tra i pronostici dei bookmakers che, finora, consideravano la vittoria una sfida a due tra Holden e Petit. Tuttavia, la rimonta di Sarah è sotto gli occhi di tutti e mai come in questo momento la cantante potrebbe sbaragliare la concorrenza e portare a casa la vittoria.

Dopo aver superato il ballottaggio con Lil Jolie e dopo aver strappato, in extremis, il biglietto per la finalissima, Sarah sta convincendo tutti con la sua crescita musicale. Sul palco, ha dimostrato più volte di avere una grossa presenza scenica e, puntata dopo puntata, ha convinto tutti, dalla giuria al pubblico. Ora, con un altro record, Sarah si prepara a stupire tutti.

Sarah e il record alla vigilia della finale di Amici 2024

Mentre i fan sognano l’inizio di una storia d’amore tra Sarah e Holden, la cantante porta a casa l’ennesimo record. La sua canzone Sexy Magica sta sbaragliando la concorrenza raggiungendo risultati straordinari. Sarah, infatti, ha realizzato 1.193.391 di stream superando i numeri di tutti i compagni. Alle sue spalle, infatti, si piazza Holden che, con Randagi, ha realizzato 1.138.303 stream.

Al terzo e quarto posto, invece, si piazzano Petit e Mida che hanno portato a casa, rispettivamente, a 1.064.421 di stream da una parte e 1.051.712 dall’altra. Quelli di Sarah, dunque, sono numeri davvero importanti e, considerando che a decretare il vincitore sarà il pubblico attraverso il televoto, Sarah potrebbe davvero portare a casa la vittoria.

