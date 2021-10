Sarai sempre la mia bambina, Rete 4/ Un thriller ad alta tensione

Sarai sempre la mia bambina sarà trasmesso oggi, sabato 30 ottobre 2021, da Rete 4 a partire dalle 16.55. Il film del 2016 è diretto da Curtis Crawford, in 4 anni di carriera ha realizzato 9 film, i suoi ultimi lavori risalgono al 2018 e sono: Un fidanzato pericoloso e La piccola Karie. Nel cast abbiamo Fiona Gubelmann che interpreta Theresa Malcolms, in 9 anni di carriera ha realizzato 7 film e 2 serie tv, i suoi recenti lavori sono Una sorpresa inaspettata, principessa per sempre – le serie tv che la vedono protagonista sono: The Good Doctor (2017) trasmesso anche in Italia su Rai 2 e Wilfred. Per Emma Hentschel questo film segna il suo debutto cinematografico. Il protagonista maschile è James Gallanders, tra i suoi film ricordiamo: Bellezza mortale, La sposa di Chucky: il ritorno della bambola assassina.

Sarai sempre la mia bambina, la trama del film

Sarai sempre la mia bambina è un thriller che affronta un problema abbastanza delicato. Le malattie mentali. La protagonista è Sadie Connel interpretata da Emma Hentschel, una ragazzina di appena dieci anni affetta da evidenti disturbi mentali.

All’origine della sia instabilità, c’è un passato dove la rigidità e la reclusione hanno fatto parte della sua quotidianità facendole vivere un’infanzia terrificante. Sua nonna (Deborah Grover) le ha impedito di frequentare la scuola come tutti i bambini della sua età e l’ha reclusa in casa impedendole di creare rapporti di amicizia con gli altri ragazzini della sua età. É in queste condizioni che Sade ha trascorso una buona parte della sua vita nella speranza che la madre un giorno venisse a riprenderla per portarla lontano da quella prigione.

La donna ha trascorso molto tempo distante dalla sua bambina affidandola alla madre, perché nel frattempo lei doveva disintossicarsi dalla dipendenza dall’alcool. Finalmente riesce ad uscirne fuori, si sposa con Aaron Myers e riesce a rifarsi una vita. Pronta di poter ricominciare daccapo, la donna con il marito vanno a riprendersi Sadie entusiasti di poter vivere tutti insieme e segnare un nuovo inizio per tutti loro. Le cose purtroppo non vanno come dovrebbero, Sade non accetta la presenza dell’uomo tra lei e la sua mamma. Questo disagio scatena in lei una sensazione di malessere che la spinge a reagire in maniera violenta creando una serie di eventi inaspettati e terribili.

