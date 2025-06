Pensi di conoscere bene la Sardegna? Forse queste 5 mete (stupende) ti sono sfuggite

Quando si pensa alla Sardegna è facile lasciarsi sedurre dai paesaggi da cartolina. Acque cristalline, spiagge bianche come il talco, tramonti infuocati e atmosfere da sogno sono ciò che quasi tutti ricercano quando si recano sull’isola. Ma altrettanto spesso a questa visione paradisiaca si accompagna il sospetto diffuso che non sia esattamente un’opzione alla portata di tutti.

Non c’è dubbio infatti che l’isola goda della fama di destinazione esclusiva dominata da resort di lusso e prezzi fuori portata. Eppure non occorre disperare. C’è anche un’altra faccia della Sardegna, lontana dai riflettori della mondanità alla Flavio Briatore, dove è ancora possibile vivere il mare più bello del Mediterraneo senza prosciugare il conto in banca.

5 destinazioni sarde da non perdere

Ecco una selezione di 5 destinazioni che dimostrano come sia possibile godere di una Sardegna autentica, spettacolare e (soprattutto) accessibile. Un chiaro invito a visitare l’isola con occhi nuovi e con un budget amico.

Cala Mariolu

Incastonata tra le scogliere selvagge del Golfo di Orosei, Cala Mariolu è uno di quei luoghi che sembrano usciti da un sogno. Raggiungibile solo via mare (da Santa Maria Navarrese o Baunei) offre un’esperienza intima quanto esclusiva. Con qualche accortezza, come evitare tour organizzati e optare per un taxi boat con orari flessibili, si può godere di una giornata intera circondati da un mare turchese rocce bianchissime e silenzio irreale.

Portandosi il pranzo al sacco la spesa si riduce enormemente. Il tramonto, visto dalla riva quasi deserta a quell’ora, è un lusso di cui tutti possono godere.

Dune di Piscinas

Nel cuore del Sulcis-Iglesiente, le Dune di Piscinas si presentano come un paesaggio quasi surreale. Alte decine di metri, modellate dal vento e dal tempo, si tuffano letteralmente nel mare. Qui non ci sono gli stabilimenti, né ombrelloni in fila. Solo spiaggia dorata, mare limpido e tanto spazio.

L’assenza di servizi è la chiave del suo fascino, come anche il risparmio di cui può godere ch visita questo luogo ameno. Un telo, acqua e qualcosa da mangiare bastano e avanzano per vivere una giornata da sogno a prezzo contenuto.

Chia

Chia è nota per le sue spiagge spettacolari, ma meno per la sua anima low cost. Eppure con un po’ di organizzazione anche qui è possibile vivere una giornata all’insegna del relax e del divertimento salvando il portafogli. Le spiagge di Su Giudeu, Sa Tuerra e Porto Campana sono raggiungibili con mezzi propri, offrono parcheggi a pagamento ma contenuti e spesso sono circondate da bar e punti di ristoro economici.

Chi arriva presto trova spazio per stendere il proprio ombrellone e godersi una giornata tra dune e acque smeraldo. Ideale anche per escursionisti e cicloturisti, grazie ai sentieri panoramici che costeggiano la costa.

Sant’Antioco

Collegata alla terraferma da un istmo, Sant’Antioco è un borgo vivo, pieno di storia, sapori e colori. Le viuzze profumano di pane e pesce fresco, i ristorantini servono piatti tipici a prezzi ancora popolari e la gente del posto accoglie con un calore difficile da trovare altrove.

Le spiagge nei dintorni, come Maladroxia e Coaquaddus, sono facilemhte accessibili e gratuite, co possibilità di alloggio in B&B e case vacanze a costi decisamente inferiori rispetto ai circuiti più noti.

Portoscuso e l’Isola di San Pietro

Ultima ma non certo per importanza la costa sud-occidentale della Sardegna regala perle poco battute come Portoscuso e l’isola di San Pietro. Qui si respira un’atmosfera sospesa, tra le antiche torri di avvistamento e i piccoli porti dei pescatori.

Cala della Ghinghetta e Portopaleddu sono spiagge tranquille, ideali per chi cerca relax lontano dalla calca. L’isola di San Pietro, facilmente raggiungibile in traghetto, è un piccolo mondo a sè con scogliere d esplorare e tramonti che incantano. Anche qui il costo della vita resta accessibile , grazie a campeggi, ostelli e piccole pensioni a conduzione familiare.