Sardegna, nasce il panettone estivo con frutta/ Rau “Darà una mano alla nostra terra”

Il noto pasticciere Tonino Rau di Berchidda, titolare dell’omonima azienda Rau (15 dipendenti e 2 milioni e mezzo di fatturato), si è inventato un panettone estivo. Si tratta di un gustoso dolce contenente frutta, leggasi pesche, albicocche e limone, che lo stesso mastro pasticcere ha deciso di chiamate Istella, Stella di Sardegna, in onore della sua terra d’origine. Un prodotto, che come fatto sapere dallo stesso Rau, “vuole trasmettere dolcezza – si legge sull’edizione online di oggi, 25 luglio, de IlSole24Ore – e ottimismo”, anche per dimenticare il difficile periodo da cui veniamo. “Finalmente guardiamo al futuro con speranza dopo tanti mesi di paura e incertezza – aggiunge Rau – ora siamo pronti a ripartire, abbiamo ripreso le produzioni a pieno regime, tutti i nostri dipendenti stanno lavorando regolarmente e questo per noi è un gran sollievo, perché sentiamo forte la responsabilità nei confronti di tante famiglie e del nostro territorio”.

SARDEGNA, NASCE IN PANETTONE ESTIVO “CON UN TESTIMONIAL D’ECCEZIONE”

Ecco perchè si è deciso di creare questo capolavoro dolciario: “Un momento che andava celebrato, una rinascita che abbiamo voluto rendere più dolce con questa Stella alla frutta che sarà in vendita, anche online, dalla prossima settimana”. Rau punta soprattutto a dare una mano alla sua Sardegna, che quest’estate ha visto i turisti calare in maniera vistosa tenendo conto delle molte incertezze legate all’epidemia di covid-19: “Vogliamo dare un segnale di positività, vogliamo aiutare la nostra amata Sardegna a ripartire, e siamo convinti che, facendo ognuno la propria parte, la nostra meravigliosa isola si risolleverà dalla crisi così profonda che sta vivendo in seguito alla pandemia. L’enogastronomia, in questo momento, può sicuramente essere uno dei capisaldi della ripresa, il veicolo giusto anche per attirare turisti”. Per sponsorizzare Istella è stato chiamato anche un testimional d’eccezione, il cui nome resta però segreto: “Sarà una bella sorpresa con un testimonial d’eccezione – conclude Rau – siamo convinti che fare rete, creare alleanze con altre aziende, interagire con un obiettivo comune sia il modo migliore di risollevare la nostra economia e dunque creare nuove opportunità di occupazione. Dobbiamo lavorare tutti insieme per il brand Sardegna”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA