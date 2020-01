“Sardina oltraggia Gianluca Buonanno”/ Ira Calderoli: “Denuncio e porto in Tribunale”

Sardina contro Gianluca Buonanno sui social network, oltraggiata la memoria dell’esponente della Lega morto nel 2016: Roberto Calderoli sfoga la sua rabbia su Facebook e promette una denuncia. Il veterano del Carroccio ha scelto il web per “smascherare” l’offesa: «Non posso accettare la vergogna di un insulto ad un defunto e sono pronto a intraprendere le vie legali contro una persona che su Facebook insulta e oltraggia la memoria del povero amico Gianluca Buonanno con commenti che trasudano disprezzo per la vita come per la morte di un uomo onesto, di un padre di famiglia, trattato con infamia solo perché aveva idee politiche diverse». Come spiegato da Calderoli, la Sardina è piemontese ed è una nota militante locale LGBT.

SARDINA OLTRAGGIA GIANLUCA BUONANNO: CALDEROLI PROMETTE DENUNCIA

La giovane ha infatti pubblicato un collage di foto di Gianluca Buonanno ed ha corredato l’immagine con la frase: «Auguro Buonanno ai leghisti e un meraviglioso 2020 antifascista, antirazzista e arcobaleno a tutti gli altri». Così, invece, la didascalia: «Vorrei levarmi dai contatti ancora qualche altr* perbenista che ritiene i morti degni di rispetto solo in quanto morti. Dal mio punto di vista chi è merda da vivo, da morto rimane tale: si chiama coerenza». E, come dicevamo, Calderoli è pronto a portarla davanti al giudice: «Questa volta non si può farla passare liscia, presenterò una denuncia per i reati previsti per la gravità di questa infamia. Questa signora deve pagarla in sede processuale, e saranno i giudici a stabilire l’entità, ma è chiaro che deve anche essere curata e da uno bravo. E le Sardine sono orgogliose di avere una simile kompagna?».





© RIPRODUZIONE RISERVATA