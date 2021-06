Sardine finanziate dal Comune di Bologna/ E si va verso un sostegno all’assessore Lep

Le Sardine non scenderanno in campo con liste alle elezioni amministrative di Bologna, ma possono comunque contare sull’appoggio del Comune. Come riportato dai colleghi de Il Tempo, il leader del movimento di Sinistra, Matteo Santori, ha vinto un bando con la sua associazione: un finanziamento per la cura e la manutenzione di un giardino del quartiere Porto-Saragozza.

L’associazione culturale La Ricotta del leader delle Sardine sarà protagonista del progetto “SuPer Ravone! Aspettando le Carracci…”, curando il giardino e intervenendo «in particolare sull’area destinata al calcio, risistemandola per migliorarne la fruibilità e per consentirne anche la destinazione all’attività sportiva del frisbee, della ginnastica e delle attività sportive in generale».

SARDINE FINANZIATE DAL COMUNE DI BOLOGNA

Il Tempo ha messo in risalto che tutto ruota attorno a un evento organizzato in tre giorni per eventi culturali, sostenibilità e sport. Lo scopo, si legge nella documentazione, «sarà anche quello di raccogliere fondi, con finalità benefica, da destinarsi totalmente al mantenimento futuro dell’area, nella fase successiva alla scadenza del presente patto». Il finanziamento ricevuto dall’associazione del leader delle Sardine è di 7.500 euro, senza dimenticare l’utilizzo dei mezzi di informazione del Comune bolognese per promuovere e pubblicizzare il progetto, le esenzioni e le varie agevolazioni. Ricordiamo che al momento le Sardine non hanno preso posizione netta sulle primarie del Centrosinistra in vista delle amministrative, ma spesso sono arrivati elogi degni di nota per l’attuale assessore Lepore…

