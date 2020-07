Sardine tour per unire Pd-M5s alle Regionali/ Cristallo-Schlein “facilitiamo dialogo”

Un “tour” per l’Italia per poter federare le sinistre contro la destra di Salvini-Meloni in vista delle Regionali: le Sardine “tornano” in campo e con una doppia intervista sul Fatto Quotidiano di oggi, Jasmine Cristallo (tra le leader delle sardine del Sud) e la leader ecologista Elly Schlein (tra le più votate dalle sardine in Emilia Romagna) lanciano la proposta. «Non ci sarà un tour elettorale ma politico, non si parlerà di nomi ma di visioni, persone, comunità», spiegano le Sardine che terminano così la “pausa” invocata durante il Covid da leader nazionale Mattia Santori. Una visione che va dall’ambientalismo al femminismo fino alla giustizia sociale e al movimento “Black Lives Matter”: su questi 4 totem si muoverà il tour delle Sardine che sfida il Veneto di Zaia sapendo di non avere praticamente spazio per poter vincere, ma che invece punta tutto sulla Puglia di Emiliano. Sardine e compagni da Lecce domani proveranno la linea “unitaria” per poter federare tutte le anime della sinistra: sul palco del “Stand-up politics, la politica rialza la testa”, al parco di Belloluogo nella città salentina le Sardine mettono insieme il senatore Sandro Ruotolo, il Ministro del Sud Provenzano (Pd), la vicepresidente dell’Emilia Romagna Elly Schlein, il leader dei sindacati dei braccianti Aboubakar Soumahoro, l’ex ministro Fabrizio Barca e la deputata di Sinistra Italiana Rossella Muroni.

ELLY SCHLEIN “SARDINE FACILITANO IL DIALOGO”

«Le Sardine sono un esempio, ma penso anche a Black Lives Matter o Fridays For Future. Io sono entrata in punta di piedi in tutte queste piazze, ascoltando richieste precise: giustizia sociale, lotta alle diseguaglianze, transizione ecologica», spiega la Schlein al Fatto, rilanciando l’invito di Lecce anche al Movimento 5 Stelle «spero ci saranno anche loro. Dirò di più: vorrei che ambiente e giustizia sociale fossero i temi centrali per rilanciare l’azione del governo. I fondi ottenuti dall’Europa possono essere il volano giusto. Così le forze di maggioranza potrebbero lavorare su quello che le accomuna, invece di piantare bandierine». Secondo la n.2 di Bonaccini, Pd e M5s devono unirsi contro le destre assieme alle tante anime della sinistra, dalle Sardine ma non solo: «la destra è competitiva e lo diventerà sempre di più all’aumentare delle diseguaglianze post-Covid. Credo che le Sardine non abbiano perso il loro spirito. Mi auguro che possano risvegliare la stessa partecipazione», conclude la Schlein. La leader delle sardine del Mezzogiorno Jasmine Cristallo sempre sul Fatto sottolinea come «vogliamo fare politica nel senso più nobile del termine, una politica di prossimità. E dimostrare la nostra affezione alla parola politica, troppo spesso maltrattata». In vista dell’incontro di Lecce, la sardina più volte entrata in polemica in questi mesi contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni “benedice” la presenza delle diverse anime della sinistra in Puglia, spiegando come «Elly Schlein è il simbolo di una coerenza coraggiosa, che ha ottenuto risultati sotto gli occhi di tutti. Aboubakar rappresenta gli ultimi, i dimenticati: come potevamo non chiamarlo? Sandro Ruotolo è un esempio di candidato civico indipendente che ha unito le forze progressiste. Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente, ci parlerà della questione ambientale. Il ministro Provenzano si è rifiutato di partecipare a un tavolo di lavoro dove c’erano solo uomini. Speriamo ci raggiungano anche i 5 Stelle».



© RIPRODUZIONE RISERVATA