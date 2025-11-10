Scarcerato Nicolas Sarkozy a Parigi, ma la Corte d'Appello dispone la libertà vigilata con braccialetto elettronico e altri obblighi: ecco cosa succede

SARZKOZY LIBERATO (COME PREVISTO): LA DECISIONE DELLA CORTE D’APPELLO E GLI OBBLIGHI PER L’EX PRESIDENTE FRANCESE

L’ex Presidente della Francia è stato liberato dopo 20 giorni di carcere, con obblighi imposti dalla libertà vigilata e con un nuovo capitolo dell’infinito caso giudiziario tra Nicolas Sarkozy e la magistratura di Parigi: scarcerato con effetto immediato, così è la decisione della Corte d’Appello dopo l’udienza tenuta questa mattina, dove già il procuratore aveva chiesto il rilascio tramite libertà vigilata e braccialetto elettronico.

SPILLO/ Landini usa piazze & salari per candidarsi premier, ma la sua ricetta è già fallita

E così sarà, con Sarkozy che verrà accompagnato dalla moglie Carla Bruni fuori dal carcere e diretto verso l’abitazione dove avrà obbligo di dimora, divieto di avere contatti con altri imputati nel processo sui presunti fondi libici per la campagna elettorale delle Presidenziali 2007, e ovviamente anche il braccialetto elettronico. Fuori dalla prigione della Santé ad accogliere Sarkozy resta un gruppo di manifestanti che da giorni chiedeva la scarcerazione, parlando di scandalo della giustizia francese per la messa dietro le sbarre di un ex Presidente della Repubblica.

SPILLO/ Se Landini tace su un immigrato morto sul lavoro a Roma

Secondo la Procura però restano i dati gravi e gli indizi contro l’ex leader gollista, e la scarcerazione non significa «l’assoluzione»: la scelta dunque ricade sul dover seguire i criteri dell’articolo 144 del Codice di procedura penale, che infatti richiamo la detenzione provvisoria solo in caso di rischio inquinamento prove, pericolo di fuga e contatti con altri imputati. Resta però da capire perché allora siano stati prodotti questi 20 giorni di carcere, quasi come fosse una dimostrazione di “forza” della magistratura sulla politica in Francia: questo il pensiero di molti repubblicani ma anche di altri esponenti politici in Assemblea Nazionale, anche non per forza dalla stessa parte politica di Sarkozy.

Xavier Poussard, chi è l'uomo della teoria che Brigitte Macron sia nata uomo/ Com'è nata: dalle voci al libro

IL RACCONTO DI SARKOZY DEI 20 GIORNI IN PRIGIONE: “NON CONFESSO CRIMINI CHE NON HO COMMESSO”

Nonostante sia stata accolta la richiesta di scarcerazione presentata dall’ex Presidente Sarkozy dopo l’ingresso nella Santé lo scorso 21 ottobre 2025, il procuratore generale Damien Brunet ha parlato durante l’udienza di oggi di profondi «rischi di collusione fraudolenta e di pressioni sui testimoni». Questo il motivo per cui la libertà vigilata è stata la strada percorsa dal Tribunale parigino, trovando per ora il commento diretto di Sarkozy sui social «Viva la libertà».

Collegato in videoconferenza con l’udienza della Corte d’Appello, è stato lo stesso ex Presidente francese a raccontare queste settimane di carcere, per nulla semplici – «è stata una esperienza dura, molto dura» – e con uno strascico umano che rimarrà a lungo: «il personale carcerario è stato eccezionale dal punto di vista umano, mi ha reso sopportabile questo incubo».

Sebbene la Procura sia convinta della piena colpevolezza di Sarkozy – già condannato in primo grado lo scorso settembre per corruzione e ricezione di sostegni finanziari dall’allora regime libico di Gheddafi – è stato l’ex leader dei Repubblicani a prendere parola nella sua requisitoria parlando in maniera netta: «non confesserò mai crimini che non ho commesso». Per Sarkò l’idea di aver chiesto fondi a Gheddafi per finanire la campagna elettorale del 2007 è qualcosa di «folle» e «assurdo».

Dato non da poco, dopo le polemiche politiche sorte nelle scorse settimane con la visita del Ministro della Giustizia Darmanin in carcere da Sarkozy, con la libertà vigilata viene sancito dai giudici l’impossibilità di incontrare il Guardasigilli, così come gli ex Ministri già condannati (Brice Hortefeux e Claude Guéant), almeno fino a quando non verrà celebrato il processo d’appello a Parigi.