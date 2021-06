SAROO BRIERLEY, STORIA VERA LION LA STRADA VERSO CASA/ Odissea per ritrovare la madre

Lion – La strada verso casa, odissea per ritrovare la madre

Su una panchina di una stazione di periferia aveva perso il filo della sua vita. Lo ritrova 25 anni dopo, quando riabbraccia la madre. È la storia vera di Lion La strada verso casa, il film che racconta l’odissea di Saroo Brierley per ritrovare la sua famiglia di origine. «Calcutta mi faceva paura. Dormivo in rifugi improvvisati. Non credo che mia madre sarebbe stata felice di sapere che suo figlio di cinque anni era precipitato in quell’inferno», raccontò anni fa, come riportato da La Stampa. Un orfanotrofio lo ospitò per un mese e gli sembrava il paradiso. «Quando una coppia australiana decise di adottarmi pensai che i miei problemi erano finiti. Mi sentii sollevato, eppure avevo lo stomaco chiuso: sentii che non avrei mai più rivisto la mia famiglia». Poi è andata diversamente. In Tasmania non è andata affatto male, ma gli mancava un pezzo, la sua famiglia, che ha cominciato a cercare ossessivamente.

«In una foto ho visto le cascate dove giocavo da bambino. Mi è esploso il cuore. Ho seguito lo strada e Google mi ha portato a Khandwa, casa mia». Una storia da film che infatti è stato girato davvero. «Ora tu sei qui e io per questo non finirò mai di ringraziare il cielo», gli disse sua madre riabbracciandolo. (agg. di Silvana Palazzo)

Lion – La strada verso casa, la storia vera di Saroo Brierley

Lion – La strada verso casa è il film diretto da Garth Davis con protagonista Dev Patel e liberamente ispirato alla storia vera di Saroo Brierley, il bambino che all’età di cinque anni si è perso a Calcutta. A circa 1 600 chilometri da casa, Saroo si ritrova da solo in una città che non conosce dopo un viaggio in treno. Giunto alla stazione di Howrah, la più grande stazione ferroviaria indiana, alle porte della città di Calcutta, Saroo è completamente da solo. Non conosce la lingua del posto e non sa come fare per tornare a casa.

Cerca di imbarcarsi su diversi treni, ma in realtà si tratta di treni suburbani che fanno sempre ritorno alla stazione centrale di Howrah. Per un pò di tempo vive in stazione e poi con i senzatetto di Calcutta. La sua vita cambia quando viene trasportato ad una stazione di polizia che gli trova una sistemazione in un governativo per bambini abbandonati. Passano alcune settimane e il piccolo Saroo viene trasferito presso una società indiana che si occupa di adozioni. Nel 1987 viene additato dalla famiglia Brierley, che vive a Hobart, in Tasmania.

Saroo Brierley, l’adozione e la nuova vita

Saroo Brierley viene adottato dalla famiglia australiana Brierley e comincia così la sua nuova vita. Intanto la madre naturale di Saroo dopo settimane di ricerche scopre che il figlio Guddu è morto in un incidente ferroviario, mentre di Saroo non c’è alcuna traccia. A questo punto le ricerche della madre non si fermano come la speranza un giorno di poter riabbracciare il suo amato figlio. Intanto Saroo cresce a Hobart, studia la lingua inglese e si laurea presso la facoltà di economia e hotel management dell’Università Angliss International Hotel School di Canberra.

Col passare degli anni però Saroo decide di ricercare la sua famiglia naturale. Grazie all’aiuto di Google Earth ritrova la stazione ferroviaria dove da ragazzino era arrivato. Poco dopo rintraccia anche la stazione di Burhanpur e la città di Khandwa, la sua casa. Così nel 2012 decide di far ritorno a casa dove ritrova, dopo 25 anni di distanza dalla sua scomparsa, la sua madre naturale, la sorella e il fratello.



