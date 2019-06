SARRI ALLENATORE JUVENTUS/ Il giallo continua: ma spunta vice e giorno della firma…

Sarri sì o Sarri no? Il tormentone Sarri nuovo allenatore della Juventus ormai è di quelli interminabili, ma la Signora ancora non si sbottona. Se sarà il tecnico toscano il nuovo allenatore bianconero, lo si scoprirà solo nei prossimi giorni. Anche se c’è chi parla di firma e annuncio del mister toscano nella giornata di giovedì. Ogni giornata quindi potrebbe essere quello buona, ormai, tuttavia giornalisti e osservatori di mercato sono ancora divisi: tra gli scettici c’è sempre il giornalista Rai Mario Mattioli, che intervenendo a Radio Bianconera ha continuato a mantenere “il punto”, dicendosi ancora convinto che Sarri alla Juventus possa essere solamente un ripiego. Ha spiegato Mattioli: “Mettendo insieme in questo mese un po’ di cose viene fuori una cosa che molti di noi pensavano ma che nessuno diceva. La sensazione è che Sarri possa essere una carta di estrema riserva, stanno aspettando che si liberi il numero uno. Io non ho parlato assolutamente di Guardiola. So che mi metto contro dei giganti, ma io ho individuato un’altra strada.” E secondo Mattioli c’è un particolare che striderebbe con l’approdo di Maurizio Sarri all’Allianz Stadium: “Agnelli non si sarebbe preso la briga di annunciare la rottura dell’accordo senza almeno un principio di indirizzo. Io tengo anche presente altri dettagli, non sono stati riconfermati gli allenatori dell’U23, della Primavera e di tutte le giovanili perché tutti dovranno avere lo stesso modulo. Questa non è un’abitudine di Sarri che il settore giovanile non lo vuole neanche vedere. Questi dettagli sicuramente non portano a Sarri.”

SARRI ALLENATORE DELLA JUVENTUS? E’ MARTUSCIELLO IL VICE PRESCELTO

Le parole di Mattioli però vanno controcorrente. I quotidiani sportivi nazionali e moltissimi giornalisti sembrano orientati su un arrivo di Sarri a Torino che sarebbe ormai solo questione di giorni, giovedì viene indicato come potenziale giorno giusto, con il Chelsea che deve prima definire l’accordo col nuovo allenatore (probabilmente Lampard) prima di dare il definitivo via libera a Sarri. L’affare però sarebbe definito tanto che Enrico Fedele, procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro con un’ampia esperienza da dirigente sportivo alle spalle, ha affermato in un intervento in una televisione locale campana, TeleVomero, che Sarri avrebbe già individuato in Giovanni Martusciello, ex allenatore dell’Empoli e collaboratore di Luciano Spalletti all’Inter, il suo vice per l’avventura in bianconero: “Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, ha già firmato ed ha scelto pure l’allenatore in seconda. Chi è? Giovanni Martusciello.” Fedele è stato però molto critico nei confronti di Sarri, rivolgendosi nel suo intervento ai tifosi del Napoli che potrebbero sentirsi traditi dalla scelta del loro ex tecnico di diventare juventino: Voglio rivolgere un appello a tutti: non bisogna mai innamorarsi degli allenatori e dei calciatori.Nella mia vita, ho visto un solo grande allenatore, che era anche un grande uomo: Luis Vinicio. Mi sono innamorato di lui, perché ha Napoli nel cuore. Mi auguro che Sarri faccia alla Juve ciò che ha fatto a Napoli, ovvero che non vinca. Il calcio non è tennis o pugilato, la forza di un allenatore dipende anche dagli altri”.

