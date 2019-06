Sarri allenatore Juventus?/ Marchegiani: “Si tratta della scelta più logica…”

Maurizio Sarri potrebbe diventare ufficialmente oggi il nuovo allenatore della Juventus. Ieri è stato il giorno dell’incontro tra Fabio Paratici e Fali Ramadami, come mostrato dal video pubblicato da Sky Sport 24 durante la trasmissione Calciomercato L’originale. Proprio alla televisione satellitare ha parlato Luca Marchegiani, che ha specificato: “Maurizio Sarri è un allenatore che sa portare qualcosa di diverso. Sono contento che torna e non mi sorprende, si tratta della scelta più logica dopo Massimiliano Allegri”. L’ex portiere parla anche di tattica e va oltre, specificando come Cristiano Ronaldo verrà impegnato secondo quelle che sono le sue caratteristiche e non largo come giocava Lorenzo Insigne. Aggiunge: “Sostituire Allegri con uno simile a livello di gioco aveva poco senso, la Juve aveva un buon allenatore ma se cambi cerchi degli input diversi oltre a motivazioni e idee“.

Sarri allenatore Juventus? Gene Gnocchi ironico…

Gene Gnocchi non si smentisce mai e tira fuori tutta la sua ironia anche di fronte all’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus come nuovo allenatore. In una lunga intervista a TuttoMercatoWeb il comico specifica: “Questa è una scommessa che mi intriga davvero molto, anche solo l’idea di vederlo a bordo campo senza la tuta è interessante. Vogliamo capire ora che Juventus farà. Ancora non sappiamo per esempio se Paulo Dybala rimarrà a Torino o se Gonzalo Higuain tornerà”. Il Pipita con Sarri ha segnato 36 reti vincendo la classifica dei marcatori della Serie A nella stagione 2015/16, battendo ogni record possibile. Tornato in bianconero, dopo un anno deludente tra Milan e Chelsea, potrebbe anche fermarsi a Torino per tornare a giocare con Cr7 come capitato già ai tempi del Real Madrid.

