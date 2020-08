SARRI ESONERATO?/ L’allenatore della Juventus “Ho un contratto”, Agnelli “valuteremo”

L’eliminazione dalla Champions League rischia di far interrompere prematuramente l’esperienza di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. Il tecnico si giocava parecchio della serata contro il Lione ed aver mancato l’accesso ai quarti di finale apre ora giornate di riflessione sull’allenatore in casa juventina. Da una parte il nono Scudetto conquistato, obiettivo fondamentale della stagione: dall’altra le amarezze nelle Coppe: oltre alla Champions interrottasi agli ottavi, ci sono le sconfitte nelle due finali disputate, contro la Lazio in Supercoppa Italiana e contro il Napoli in Coppa Italia. Nel dopogara però Sarri ha invocato il rispetto del contratto, dicendosi sicuro della sua permanenza in bianconero anche nella prossima stagione, con lo Scudetto sul petto: “Le mie parole ieri erano poco interpretabili, non penso che dirigenti di altissimo livello decidano in base a una partita e credo sappiano fare valutazioni molto più ampie. Non lo so, domande di questo genere mi sembrano offensive nei confronti dei dirigenti. Fossi in loro interverrei… Io non mi aspetto nulla, ho un contratto e lo rispetterò.”

AGNELLI: “NON SCONTATO VINCERE IN ITALIA, MA LA CHAMPIONS E’ IL NOSTRO OBIETTIVO”

E l’intervento invocato da Sarri in effetti c’è stato, visto che pochi minuti dopo ai microfoni di Sky Sport si è presentato il presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Che ha preso però tempo su quello che potrà essere il futuro di Sarri e l’eventuale scelta del prossimo allenatore della Juve. “Il bilancio quest’anno è agrodolce. Abbiamo ottenuto un grande risultato col nono campionato. Sarri è arrivato dalle categorie più basse fino alla vetta d’Italia, la pagina che ha scritto è stata storica in Italia. La Champions è stata deludente per noi, per i giocatori, per i tifosi. Se prima avevamo un sogno, ora abbiamo un obiettivo ed è la Champions League. Ci prenderemo qualche giorno, faremo valutazioni complessive, con un rinnovato entusiasmo. Con o senza l’allenatore? Certo: la Juventus ha questi obiettivi da onorare, in casa e all’estero. Abbiamo il migliore della storia della Champions, Ronaldo, che sarà con noi anche l’anno prossimo. Dobbiamo ripartire con rinnovato entusiasmo, senza, però, dare per scontato che si vinca in Italia“. Agnelli ha dunque confermato Ronaldo e dirigenza, anticipando un confronto con Sarri. In caso di esonero il sogno sarebbe Zidane, che deve ridefinire il suo rapporto con il Real. Ma c’è anche Simone Inzaghi che piace molto al DS Paratici, pur avendo un ulteriore anno di contratto con una Lazio che vorrebbe blindarlo per la Champions. I prossimi giorni saranno decisivi, in un senso o nell’altro.



