SARRI-LAZIO, HYSAJ PRIMO OBIETTIVO/ Lotito: “Il tecnico utile alle nostre ambizioni”

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, LA RIVOLUZIONE DI SARRI

E’ arrivato l’annuncio ufficiale, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. Il club biancoceleste per un giorno ha conquistato i social partendo dal mattino con una sigaretta a preannunciare il comunicato sul sito del club. Che è stato poi accompagnato da un emozionante video in cui la Lazio ha affermato di abbracciare in toto i dettami del “Sarrismo”: “È l’idea contro il potere. La rivoluzione sull’ordine. È il vento del cambiamento. Il riscatto della passione. È la vittoria della trasgressione: aprite le porte alla bellezza“. Questo è l’estratto del testo che ha accompagnato le immagini, le prime ufficiali, del Sarri laziale.

Anche il presidente Claudio Lotito ha rilasciato in merito una dichiarazione ufficiale: “La Lazio ha scelto un tecnico il cui standing è in linea con l’esigenza di consolidare ed accrescere, in Italia ed in Europa, la posizione di protagonista che la Società, i suoi tifosi e la squadra meritano di avere”. In attesa della presentazione e delle prime parole laziali dell’ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus, ora però il club si concentra sulle richieste di mercato che il tecnico avrebbe avanzato. Ci sarà molto da fare, entro l’inizio del weekend ci sarà un primo vertice con il direttore sportivo Igli Tare per capire quali rinforzi potranno essere a disposizione già per il ritiro di Auronzo di Cadore.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IDEA KEPA PER LA PORTA

Non è un mistero che Sarri punti forte sui suoi ex pupilli e l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che ha seguito la trattativa Sarri con grande precisione illustrando come si stesse facendo concreto l’approdo alla Lazio del “Comandante”, ha individuato nel terzino destro Hysaj il primo nuovo innesto per i biancocelesti. “Hysaj è un pupillo di Maurizio Sarri è sarà con ogni probabilità il primo acquisto della Lazio. Se non il primo il secondo, ma comunque è destinato a vestire la maglia biancoceleste“.

Sempre dai microfoni di Sportitalia sono state avanzate altre ipotesi per la Lazio: “Maurizio Sarri aveva un grande rapporto con Pepe Reina a Napoli, ma la Lazio è intenzionata a prendere un altro portiere. Claudio Lotito è sulle tracce di Kepa, altro calciatore che piace tanto all’allenatore per averlo avuto al Chelsea. Non è titolare a Londra, ma percepisce un ingaggio molto importante: il patron ci proverà. Nikola Maksimovic, altro calciatore in scadenza col Napoli come Hysaj, non arriverà alla Lazio: è un nome che non scalda il mister e la società“.



