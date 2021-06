SARRI-LAZIO, OGGI LA FUMATA BIANCA?/ Calciomercato: Loftus-Cheek primo rinforzo!

Maurizio Sarri e la Lazio oggi vedranno coronata la loro lunga trattativadi calciomercato? Lunga soprattutto per le attese, non tanto per gli effettivi giorni che hanno portato dal primo contatto all’eventuale firma, considerando gli standard della Lazio e dello stesso Sarri, che aveva impiegato molto di più per accordarsi con Chelsea e Juventus nelle precedenti trattative.

Ma l’attesa è grande per l’ambiente biancoceleste, considerando la delusione per trattative sfumate che ha investito i tifosi (ultimi casi, David Silva la scorsa estate e, freschissimo, il mancato rinnovo di Simone Inzaghi). Ma nel suo ultimo aggiornamento l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che ha seguito sin dall’inizio la trattativa, ha parlato di passi obbligati: “Noi non avevamo mai detto che oggi fosse il giorno della firma. Avevamo sempre detto che quella di lunedì era giornata dedicata a sistemare la questione staff, a sistemare i contratti e quindi tutte le questioni burocratiche. Capisco l’ansia dei tifosi, ma non è uno stand by preoccupante, è uno stand by produttivo, di lavoro. Queste sono trattative complesse, siamo nei tempi”. L’offerta dovrebbe essere quella conosciuta, di poco superiore ai 3 milioni di euro di parte fissa più bonus, ma le sensazioni sembrano positive, anche se con i personaggi in ballo il “mai dire mai” è d’obbligo.

SARRI ALLA LAZIO: LOFTUS-CHEEK IL PRIMO RINFORZO?

Dunque la giornata di lunedì sarebbe servita per definire lo staff di Sarri, che dovrebbe essere composto dal vice Giovanni Martusciello e del secondo assistente, Marco Ianni. Poi Davide Ranzato e Davide Losi addetti al recupero infortuni e alla preparazione atletica. Massimo Nenci si occuperà dei portieri in sinergia con Adalberto Grigioni, storico preparatore dei portieri della Lazio e infine Gianni Picchioni sarà collaboratore tecnico e delegato anche allo scouting. Si parla però anche di mercato e un altro “guru” del calciomercato italiano, Gianluca Di Marzio ha sottolineato che: “Il primo rinforzo chiesto da Sarri in vista del suo approdo in biancoceleste è infatti Ruben Loftus-Cheek, mezzala classe 1996 del Chelsea, nell’ultima stagione al Fulham: la Lazio lo vorrebbe acquistare con la formula del prestito.” Per Loftus-Cheek 40 presenze e 10 gol nell’anno passato da Sarri alla guida dei Blues, è stato un vero “pretoriano” del “Comandante” ma una volta visto Sarri lasciare Londra è uscito dai radar del Chelsea, giocando l’ultima stagione in prestito al Fulham. Per questo il trasferimento appare possibile, a patto ovviamente che la fumata bianca tra Sarri e la Lazio si concretizzi davvero nelle prossime ore.

