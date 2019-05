Sono ore caldissime specie per tifosi bianconeri che attendono di sapere con certezza se Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus per la prossima stagione. Lo avevamo detto già giorni fa: il tecnico campano avrebbe atteso la finale di Europa league a Baku col suo Chelsea prima di interessarsi alla questione. Ora però la sfida è stata disputata e ha pure visto il grande trionfo dei Blues a spese dell’Arsenal: è tempo quindi di capire se il futuro di Sarri sarà a Londra o a Torino. Le sue parole nel post gara di ieri, pur condite dalle solite frasi di prudenza, paiono suonare come un addio, o per lo meno confermano che la sua presenza sulla panchina dei Blues non è così certa, pur con altri due anni di contratto sul tavolo. Quello che è accertato è che in questo giorni è atteso un confronto a 360° tra il tecnico e la dirigenza del Chelsea, mentre Agnelli continua a tessere tele per portare Sarri a Torino come nuovo allenatore della Juventus. Se poi davvero l’affare tra il campano e la Vecchia signora dovesse chiudersi, la vittoria della Coppa europea sarebbe un ultimo grande schiaffo alla stampa inglese, che mai ha risparmiato feroci critiche allo stesso tecnico.

SARRI NUOVO ALLENATORE DELLA JUVENTUS? AGNELLI SMENTISCE IL CONTATTO

In attesa quindi che in casa dei blues si chiarisca la posizione dello stesso allenatore campano ecco che la Juventus non ha certo smesso di puntare a Sarri come prossimo allenatore della Juventus. Ieri poi come è noto Agnelli era a Baku per assistere alla finale di Europa league tra Chelsea e Arsenal, ufficialmente come presidente dell’Eca. Non è però impossibile pensare che lo stesso presidente bianconeri ne abbia approfittato per approcciare i dirigenti Blues e soprattutto Marina Granovskaia, braccio destri del patron Abramovich. Ufficialmente però lo stesso Agnelli ha fatto sapere di non avere incontrato Sarri: eppure secondo la Gazzetta dello sport oggi Alessandro Pellegrini, manager del tecnico sarà a Londra per parlare con la dirigenza del club inglese: staremo a vedere.

