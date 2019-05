Sarri nuovo allenatore Juventus?/ Dall’Inghilterra: c’è intesa! 3 anni a 7 milioni

Dovremmo attender la finale di Europa League col suo Chelsea per l’annuncio ufficiale ma pare proprio che sarà Maurizio Sarri il nuovo allenatore della Juventus per la stagione 2019-2020. L’ipotesi non è certo nuova e anzi se ne discute da tempo e non solo in casa bianconera: dopo l’addio di Massimiliano Allegri è stato un susseguirsi di nomi sulla panchina della Vecchia Signora. E anche oggi la lista dei candidati alla carica non è certo meno folta (e comprende ad esempio ancora Pep Guardiola): eppure secondo le ultime voci che arrivano dall’Inghilterra pare he sarà proprio Sarri il prossimo allenatore della Juventus. Che la dirigenza bianconera apprezzi il tecnico ex Napoli non è un segreto, ma secondo il Daily Mail e quanto riportano questa mattina dal portale tuttomercatoweb.com, ora le due parti hanno già raggiunto un’intesa di base. Il cammino del ritorno in Italia del tecnico campano è quindi tracciato e dopo la finale di Europa league, prevista solo per domani sera alle ore 21,00 ci attendiamo grandi colpi di scena.

SARRI NUOVO ALLENATORE DELLA JUVENTUS: C’E’ L’INTESA, 3 ANNI A 7 MILIONI

Ecco infatti che secondo il tabloid inglese Sarri e la Juventus abbiano già raggiunto un accordo di base, ma il tecnico del Chelsea deve ancora riferire al suo attuale datore di lavoro. Intanto però l’allenatore campano avrebbe accettato l’offerta da parte della Vecchia Signora di un contratto triennale a 7 milioni di euro a stagione. Nella trattativa poi non sarebbe previsto alcun risarcimento da corrispondere al club inglese. E’ quindi ancora tutto da risolvere il nodo tra Sarri e il Chelsea, visto che lo stesso tecnico avrebbe ancora un anno di contratto coi blues. Pare comunque che tra pochi giorni e in ogni caso dopo la finale di Europa league, Sarri incontrerà Marina Granovskaia, dirigente del club e braccio destro dello stesso Abramovich per discutere anche della sue eventuale permanenza a Londra o partenza verso Torino. Per ora però vi è ottimismo per vedere Sarri come nuovo allenatore della Juventus: vedremo che succederà in questi giorni

